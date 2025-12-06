オーガニック素材を100％使用！健成園「月羊母茶（つきのよもちゃ）」
健成園が、妊娠期から産後の授乳期まで、女性の心と身体の変化に寄り添うマタニティーティー「月羊母茶（つきのよもちゃ）」を開発。
2025年12月1日より、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始しました。
販売期間：2025年12月1日 10:00〜
販売場所：クラウドファンディングサイト Makuake
プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/tukinoyomocha/
価格：4セット8,000円（早割等あり）
妊娠から出産、そして授乳期へと連続的に変化する女性の体調に合わせ、医師監修のもと開発されたマタニティーティー。
すべての茶葉にオーガニック素材を100％使用し、ノンカフェインで仕上げられた安心設計のお茶です。
商品名には、古くから安産の象徴とされる「羊」の文字を含み、妊娠・出産・授乳という大きな節目を迎えるお母さんが「滞りなく、健やかであってほしい」という願いが込められています。
抱の茶（ほうのちゃ）｜妊娠初期〜
南アフリカでのみ育つハニーブッシュを使用したオーガニックティー。
花の蜜のようなやさしい甘い香りが特徴で、つわりなどで食欲が安定しない時期でも飲みやすい味わいです。
不安を感じやすい初期の心を、ふっとほどいてくれます。
瞬の茶（しゅんのちゃ）｜妊娠後期
ヨーロッパで古くから「出産準備のお茶」として親しまれるラズベリーリーフをブレンド。
フルーティーで爽やかな香りが特徴です。
出産を目前に控え、期待と不安で揺れ動く気持ちをやさしく支えます。
陽の茶（ようのちゃ）｜産後・授乳期
ネトル、フェンネル、レモングラスなど9種類のハーブを贅沢に使用。
爽やかでクリアな香りが広がり、授乳や育児に追われる日々に寄り添います。
ママの身体をやさしく支えるためのブレンド。
廻の茶（かいのちゃ）｜産後の巡り・家族の時間
ローズヒップ、レッドクローバー、レモンバーベナなど8種類のハーブを配合。
華やかな花の香りが、赤ちゃんと過ごす静かな時間をそっと包み込みます。
産後の巡りを整え、穏やかな家族の時間を演出する一杯。
医師監修と品質へのこだわり
本商品は、Sola Clinic院長の渥美陽子医師が監修を担当。
時期によって異なる体調や悩みに配慮した原料が選定されています。
加工から出荷までJAS認定の自社工場で一貫管理されており、妊活中の方や贈り物としても安心して利用できる品質です。
小さな生命とそのママのために誕生した「月羊母茶」。
やすらぎの時間とともに、健やかな日々を過ごしてみてはいかが。
