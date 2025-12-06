おばあちゃんのことが大好きだという生後8ヶ月のグレートピレニーズさん。自分の大きさを全く理解していない、子犬とは…？と思わず問いたくなる圧巻の光景は記事執筆時点で81万回を超えて表示されており、多くの驚きの声が寄せられることとなりました。

【写真：おばあちゃんのことが大好きな生後8ヶ月の超大型犬→もはやシロクマな『衝撃の光景』】

おばあちゃんのことが大好きな生後8ヶ月の超大型犬

Xアカウント『@chouchou_the_g』に投稿されたのは、グレートピレニーズ「ぼんぼん」くんのお姿。

この日、ぼんぼんくんはオールドイングリッシュシープドッグ「むぅむぅ」くんと一緒にママさんの地元へ帰省されていたのだといいます。

自分の大きさを全く理解していない姿に反響

さまざまな場所へお出かけを楽しまれた後、ママさんの実家へ。そこには、愛犬さんたちを溺愛してくれるおばあちゃんとおじいちゃんが待ってくれていたといいます。

ソファに座るおばあちゃんの肩に腕を乗せるようにして抱きつき、大好きを伝えていたというぼんぼんくん。生後8ヶ月、まだまだ『赤ちゃん』と表現するにふさわしい月齢のぼんぼんくんですが…。

すでに座高を優に超え、明らかにおばあちゃんよりも大きく見えるぼんぼんくんのお姿はまさに『圧巻』という表現がぴったり。

表情や振る舞いはまだまだあどけなく、赤ちゃん感溢れるものの、その大きさだけはさすが超大型といったところ…。

頭では分かっていても『生後8ヶ月の子犬』というワードとどうしても一致が難しいその光景は多くの人々を驚かせ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こ、こいぬ…？」「子犬とはｗｗ」「子犬はどこにいますか…？」「生後8ヶ月…だと…？」「肩と腰にきそうだ…」「デカすぎる！」「超大型の赤ちゃんたまらん」など多くのコメントが寄せられています。

山奥暮らしを満喫する姿が大人気

ぼんぼんくんには、トイプードル「ビビ」ちゃん、グレートピレニーズ「シュシュ」ちゃんというお姉さん、「むぅむぅ」くんというお兄ちゃん、そして「ロノ」ちゃんというお姉ちゃんの存在があります。

自然豊かな山奥暮らしを満喫するご家族の日常は、日々多くの人々に愛犬たちとの暮らしの素晴らしさを発信し続けています。

