おじいちゃんと柴犬さんの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「最高なコンビ」「メロメロですねｗ」「泣かせるなよじーちゃん…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：強面顔のおじいちゃんが『犬にごはんをあげる』瞬間に…見た目とは裏腹な『表情と声』】

柴犬のあいちゃん

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんの穏やかな日々の様子が紹介されています。あいちゃんは、甘えん坊でのんびり屋さんな女の子。16歳のハイシニア犬です。

あいちゃんの1日は、栄養満点の朝ごはんから始まります。配膳担当はお母さん。一緒に早起きしたあいちゃんは、キッチンの物陰から朝ごはんの支度の様子を見つめているのだそうです。

歳を取って動きは鈍くなってきたものの、ご飯を食べるのは大好き！この日も、嬉しそうにモリモリと朝ごはんを完食したといいます。あいちゃんが食欲旺盛だと、ご家族みんなホッと安心するのだとか。

大好きなおじいちゃん

お散歩担当は、おじいちゃんです。あいちゃんは、おじいちゃんのことが大好きだといいます。ちょっぴり強面なおじいちゃんですが、あいちゃんにとっては優しくて頼もしい存在なのでしょう。

お散歩のあとは、温かい部屋の中でひとやすみ。最近は立ったり座ったりする動作がとても遅くなってきましたが、あいちゃんなりのペースでお昼寝の体勢に。

夕ご飯を用意してくれるのもおじいちゃんです。あいちゃんは、朝と同じように物陰からひょっこり顔を出して様子を伺います。

強面顔のおじいちゃんが…

おじいちゃんがあいちゃんに夕ご飯を持ってくると、あいちゃんはやっぱりモリモリと食べ始めました。その様子を見つめるおじいちゃんは、やっぱり強面なものの…。赤ちゃんをあやすような猫なで声で、あいちゃんのことを撫でるのだそうです。あいちゃんへの愛が溢れ出る瞬間に、思わずほっこり…♡

おじいちゃんに撫でられながら夕ご飯を完食したあいちゃんは、すぐに眠たくなってしまいました。ご家族の膝の上で、ウトウトしながら夢の中へ…。みんなに愛されて平和に暮らすあいちゃんを見ていると、心がほっと穏やかになりそうです！

この投稿には「可愛くてたまらないようですね」「どれだけご家族に愛されているかわかる」「おじいちゃんの愛情が伝わります」といったコメントが寄せられています。

あいちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。