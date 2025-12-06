「礼儀正しさ好き」「姿勢がかっこいい」歓喜の瞬間、真っ先に向かったのは…鹿島エースの“紳士的振る舞い”に反響「強いだけじゃない本物の漢」
エースが見せた試合終了直後の姿に注目が集まっている。
J１で首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームのメルカリスタジアムで対戦。２−１で勝利し、９年ぶりとなるJ１制覇を成し遂げた。
試合終了の笛が鳴った瞬間、ベンチのメンバーを含め、選手たちはピッチを駆け回り喜びを爆発。その中でもひとり、周囲とは少し違った行動をしていたプレーヤーがいた。エースとしてチームを牽引してきたFW鈴木優磨だ。
ホイッスルがスタジアムに響き渡ると、喜ぶチームメイトを見つめつつゆっくりと歩き、まずは横浜FMの選手たちに声をかけて健闘をたたえ合う。そして最後は植田直通と涙の抱擁。最終的にはそこに三竿健斗、早川友基も駆け寄り、喜びを分かち合った。
このシーンをJリーグが公式Xで公開。対戦相手への挨拶を忘れない紳士な姿勢、その後に感情を露わにした29歳FWに、SNS上では以下のような声が上がった。
「これまじで涙腺崩壊する」
「相手に挨拶する優磨を本当に誇りに思う」
「やっぱり、チームにこういう選手必要なんよ！」
「特に喜田との挨拶はホントにメチャクチャ良いシーン」
「礼儀正しい優磨が本当に大好き。強いだけじゃない本物の漢」
「真っ先にマリノスの選手と健闘を讃えあうのがかっこよすぎる」
「礼儀正しさ好きだな〜」
「こういう思いやりやリスペクトが冷静に出来るのが日本人」
「姿勢がかっこいい」
「鈴木優磨の魅力が全て詰まってる」
「最後の抱擁シーンが一番印象に残っている」
「これは永久保存版やな」
「３人の抱擁は涙なしには見られません」
歓喜と涙、そしてリスペクト。鈴木の振る舞いをファンが絶賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】J１優勝決定の瞬間、鈴木優磨を映した現地カメラ映像
