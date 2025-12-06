クスリのアオキで「スヌーピー」限定グッズ大量当選キャンペーン！3万円分カードや水筒、マイバッグなど
クスリのアオキが創業40周年を記念して、スヌーピーとのコラボキャンペーンを2025年12月1日からスタートした。普段のお買い物をするだけで、このキャンペーンでしか手に入らないスヌーピーのオリジナルグッズが当たるという、ファン必見の内容だ。
【写真】キャンペーンでもらえる賞品を見る
今回のキャンペーンでもらえる賞品は、どれもクスリのアオキ限定デザインの実用的なアイテムばかり。応募は「5000円コース」と「3000円コース」の2種類から選べる。5000円コースなら3万円分のノベルティカードが、3000円コースなら6種類のグッズから好きなものを選んで応募できる。
■【5000円コース】3万円分のノベルティカードが当たる！
「ノベルティカード 3万円分」(300名)
クスリのアオキ40周年記念デザインのノベルティカード。5000円の買い物で3万円分がもらえるという太っ腹な内容。
■ 【3000円コース】手軽に応募できる！人気グッズ6種
「プレート4枚セット(各21センチ)」(1000セット)
4色展開のプレートセット。それぞれのプレートにはスヌーピーと仲間たちのイラストがさりげなく描かれていて、毎日の食卓を楽しく彩ってくれる。食洗機対応で実用性もバッチリ！
「ブランケットinクッション」(1000点)
100×70センチの大判ブランケットを、スヌーピーフェイスのクッションに収納できる便利アイテム。家でも車でも使えて、これからの季節に大活躍間違いなし。
「マグカップ(フタ付) 2個セット」(1000セット)
直径8.5×高さ8センチの磁器製マグカップ。優しいグリーンとクリーム色の2個セット。フタはコースターとしても使える優れもの。
「水筒(350ミリリットル)」(1000点)
「FRESH LIFE」のロゴと買い物カゴを持つスヌーピーが描かれた、シンプルで使いやすいデザイン。持ち運びに便利なハンドル付きで、食洗機対応、保温・保冷機能もあり。ホワイトとブラックの2色から選べる。
「バスタオル」(1000点)
お買い物をするスヌーピーと仲間たちのイラストが描かれた今治タオルブランド認定商品。綿100パーセントで品質はお墨付き。
「ランチBOXセット」(2000セット)
ランチバッグ、ランチBOX2段、カトラリーセット(箸・スプーン)の3点セット。「Have a nice day！」が目を引く爽やかなデザインで、毎日のお弁当作りが楽しくなる。
■3000円から応募OK！参加ハードルが低いのも魅力
応募条件は、Aocaカード会員限定で、レシート1枚の合計金額が5000円以上、または3000円以上のお買い物をするだけ。日用品や医薬品、化粧品など、普段の買い物でそのまま応募できるのがうれしいポイントだ。しかも、一度応募するだけで期間中の買い物すべてが応募口数として自動カウントされるため、買えば買うほど当選確率がアップする。年末年始の買いだめシーズンにぴったりのタイミングで、賢くお買い物しながらチャンスを増やせる。
【応募方法】
1. キャンペーン期間中にAocaカードを提示してお買い物
2. 好きな賞品を選ぶ
3. 必要事項を入力して応募
Aocaカードは公式アプリから無料ですぐに作成可能。今からでも間に合うので、まだ持っていない人はこの機会にゲットしておこう。
・対象期間：実施中〜2026年2月2日(月)
・応募締切：2026年2月2日(月)23時59分まで
・当選連絡：2026年2月下旬〜3月中旬予定(メールにて)
・賞品発送：2026年3月下旬から順次発送予定
■外れても大丈夫！Wチャンス賞で1万名にマイバッグが当たる
さらに太っ腹なのが、抽選で外れた人の中から1万名に「オリジナルマイバッグ」が当たるWチャンス賞の存在。黒のシックなバッグは、保冷・保温機能付きで普段のお買い物に大活躍。
今回のキャンペーンは、全国のクスリのアオキ店舗で実施中なので、近くの店舗をチェックしてみて。年末年始の買い物ついでに、スヌーピーの限定グッズをゲットするチャンスをお見逃しなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
