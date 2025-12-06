投資歴9年・リスク資産800万円「すぐに使えるやつが好き」コーヒー好きの39歳が選んだ株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、パートナー（42歳）
居住地：鳥取県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人590万円、パートナー420万円
現預金：1200万円、リスク資産：800万円
▼リスク資産内訳
・日本株：500万円
・米国株：200万円
・投資信託：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、コメダホールディングス＜3543＞だそう。
100株以上の保有で、「対象店舗で使える株主優待用のプリペイドカードに、1000円分の株主優待電子マネーが年2回チャージされる」とのこと。普段から「よく友達とコメダに行く」ことから購入を決め、「もう3年くらい持っている」と言います。
「お店でお金を使わなくて済むし、コーヒー好きにはありがたい！ 甘いシロノワールとセットで楽しんでいる」と気に入っている様子です。
他にも「くら寿司＜2695＞もいいよ。優待で食事券がもらえて、家族で寿司パーティーができて楽しい」と、お気に入りの銘柄を紹介。
優待銘柄を保有していると「普段の生活がちょっとだけ豊かになる感じがする」と投稿者。一方で、「優待券の有効期限を忘れていて、使いそびれた時は痛かった」と苦い経験も。
今後購入を考えている優待ジャンルについては、「カフェ系とかスイーツ系の優待をもっと狙いたい。甘いものが好きなので」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
投資歴は「約9年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者。
「優待はすぐに使えるやつが好き。食べ物とか飲み物系は外さない」とコメント。コメダホールディングスについても、「お、これは使える！と感じて、すぐにお店に行って試したくなった」と語っています。
