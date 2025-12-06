ミス東大ファイナリスト、1000万円超え？ 超高級アイテム着用に驚きの声「どこから金湧いてるねん」
「ミス＆ミスター東大コンテスト2025」ファイナリストの須賀ありささんは12月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットを公開し、そのファッションに驚く声が集まりました。
【写真】須賀ありさの謎が深まるハイブランドコーデ
コメント欄では、「全身コーデ1000万近く行ってそうじゃんお仕事何されてる方なんだろう」「がちでどこから金湧いてるねん」「事業経営でもされているんだろうか」「実家太いんやろなぁ」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
高額ファッションに驚きの声須賀さんは「ここはどこでしょう？」とつづり、1枚の写真を掲載。かわいらしい笑顔で、ポーズを決めています。しかし、今回注目を集めているのはその服装。羽織っているデニムジャケットはクロムハーツ、腕時計はロレックスのデイトナとみられ、推定総額4桁万円にもなるコーディネートです。
12月にフィナーレを迎える須賀さんがミス候補として選ばれている同コンテストは、7月14日から12月13日までが投票期間になっており、12月14日には品川インターシティホールにてフィナーレイベントが開催されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
