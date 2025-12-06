老後に住みたい「東京都の自治体」ランキング！ 2位「千代田区」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
退職後のセカンドライフを充実させたいと考える人が増える中、注目されているのが地域との繋がりや趣味を楽しめる環境。人生の後半を安心して快適に過ごすため、サポート体制が手厚い自治体への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「東京都の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「役所の対応がちゃんとしてそうだから」（40代男性／神奈川県）、「老後に住みたくなるからです」（30代男性／山梨県）、「雰囲気が良いと思うため」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「高級住宅地があり、生活に必要な施設や交通機関が揃っており、安心感があるから」（60代男性／愛知県）、「医療機関や商業施設、交通の便が極めて充実しているから」（40代女性／福井県）、「緑や公園が多く、医療・買い物施設も充実していて、老後も安心して暮らせそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「東京都の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：千代田区／26票東京都のほぼ中心に位置する千代田区は、皇居や国会議事堂、多くのオフィス街を擁する日本の政治・経済の中心地です。老後に住みたい理由としては、医療機関や文化施設の充実度、そして「都心に住む」というステータスが評価されました。住居環境としては静かな場所も多く、老後の散策にも適しています。
回答者からは「役所の対応がちゃんとしてそうだから」（40代男性／神奈川県）、「老後に住みたくなるからです」（30代男性／山梨県）、「雰囲気が良いと思うため」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：世田谷区／38票東京都の南西部に位置する世田谷区が1位となりました。高級住宅街が多い一方で、緑道や公園などの自然環境が豊かで、静かで落ち着いた住環境。都心へのアクセスも良く商業施設や医療機関も充実しており、利便性と穏やかな暮らしを両立できる点が、老後の住まいとして最も支持を集めました。
回答者からは「高級住宅地があり、生活に必要な施設や交通機関が揃っており、安心感があるから」（60代男性／愛知県）、「医療機関や商業施設、交通の便が極めて充実しているから」（40代女性／福井県）、「緑や公園が多く、医療・買い物施設も充実していて、老後も安心して暮らせそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)