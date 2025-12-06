【TRIGUN STARGAZE】2026年1月10日放送開始！ 本予告＆アーティスト情報公開
滅びゆく星で新たな戦いが始まる！ シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、2026年１月10日（土）23時よりテレ東系列にて放送されることが決定。本予告やアーティスト、キャストの情報が公開された。
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
25年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せている。
そんな『TRIGUN STARGAZE』が、NEW YORK COMIC CON 2025に続き、TOKYO COMIC CON 2025にてプレミアイベントを開催。原作・内藤泰弘、メリル・ストライフ役 あんどうさくら、ニコラス・D・ウルフウッド役 細谷佳正、ミリィ・トンプソン役 綾森千夏が登壇。放送1カ月前となる本作の魅力について語った。さらにイベントの中で、放送開始日、本予告映像、主題歌情報など最新情報が公開された。
『TRIGUN STAMPEDE』で描かれたヴァッシュ・ザ・スタンピード（声：松岡禎丞）とその兄ミリオンズ・ナイヴズ（声：佐藤流司）の熾烈な戦いの末、街一つを大穴へと変えた＜ロスト・ジュライ＞から2年半。再び各地でプラント強奪事件が起きはじめ、密かに、そして着実にナイヴズたちによる人類殲滅計画は動き始めていた。
人間に搾取され続ける同胞のプラントたちを解放するために人類殲滅を目論むナイヴズと、この星に暮らす人間とプラントすべてを守るため自己犠牲すらいとわないヴァッシュ。今度こそナイヴズを止めるため、ヴァッシュは不殺の誓いを胸に、メリル（声：あんどうさくら）、ニコラス（声：細谷佳正）、そして新たな仲間ミリィ（声：綾森千夏）たちとともに、最後の戦いへと身を投じていく。そんなヴァッシュたちの前に立ちはだかるのは、強大な力を持つレガート・ブルーサマーズ（声：内山昂輝）やエレンディラ・ザ・クリムゾンネイル（声：村瀬歩）らの仇敵、そして新たな刺客たち。強敵たちの前に、ヴァッシュが不殺の誓いをも揺るがす窮地に陥る場面も……。ヴァッシュ、そしてナイヴズがノーマンズランドに降り立ってから150年以上。ひとり戦い続けてきたヴァッシュは仲間たちとともに苦境を乗り越えられるのか。彼らが紡ぐ物語にどうぞご注目を。
そして、オープニングテーマは、アーティスト、タレントとして幅広いジャンルで活躍するanoの『ピカレスクヒーロー』に決定。作詞はあの、作曲・編曲はPaleduskのDAIDAIが担当し、激しく疾走感のあるロックサウンドで作品を盛り上げる。anoからは「それぞれが持つ宿命や哲学、罪について作品と自分の気持ちを織り交ぜたような楽曲にしました。トライガンの世界、そしてDAIDAIくんと共に作り、今までのanoの楽曲にも新たな色が吹き込むようなかっこいい曲になっていますので、楽しみにしていてください！」とコメント（コメント一部抜粋）。
エンディングテーマは、FOMARE『スターダスト』に決定。今年結成10周年を迎える人気ロックバンドで、エネルギッシュなバンドサウンドと聞く人に寄り添う切なくも力強い歌詞がファンを惹きつけ、周年を記念した全国9都市・10カ所で開催したツアーは全会場ソールドアウト。そんなFOMAREの『スターダスト』は、ノスタルジックなサウンドで、物語の結末へ向かい戦うキャラクターたちに寄り添う優しい楽曲になった。FOMAREからは「広大かつ未だに果てしないと言われる宇宙での ”出会い” や ”別れ” そして ”友情” をテーマに、原作から感じた激しさと切なさを、FOMAREらしさ全開のエモーショナルかつ疾走感あるサウンドに落とし込み、大切な1曲として完成させる事が出来たと思います。楽曲とアニメが重なったとき、更にグッとくる世界観が聴こえてくると思います！」とコメントが到着した。
また、本予告映像の中にも登場した新たなキャラクターたちを演じるキャストも一挙公開。巨大な弾丸の形をした武装で戦うホッパード・ザ・ガントレットを武虎（『ストリートファイター6』豪鬼役ほか）、ナイヴズが送り込んでくる刺客で、何十体もの人形を操り攻撃を仕掛けてくるレオノフ・ザ・パペットマスターをチョー（『ONE PIECE』ブルック役ほか）、そしてバリトンサックスから放たれる振動を利用し攻撃を放つミッドバレイ・ザ・ホーンフリークを三木眞一郎（『薄桜鬼』土方歳三役ほか）ら超実力派が演じる。
彼らがどんな戦いをヴァッシュたちと繰り広げるのか、そして彼らが砂漠の星の中で追い求める理想とは…？ それぞれの理想を懸けた、最後の戦いに注目だ。
さらに、初回放送に先駆けて、いち早く第1〜3話を見ることができる先行上映会が、2026年1月10日（土）にTOHOシネマズ新宿にて開催されることが決定。上映前には、ヴァッシュ・ザ・スタンピード役 松岡禎丞、メリル・ストライフ役 あんどうさくら、ニコラス・D・ウルフウッド役 細谷佳正、ミリィ・トンプソン役 綾森千夏 登壇の舞台挨拶も実施される。チケット詳細などは公式HPをチェック。
最後に、本日より『TRIGUN STAMPEDE』が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて無料配信が決定。3話ごとに順次配信するので、ぜひお楽しみに。
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
