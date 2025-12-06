元衆院議員の宮崎謙介氏が６日、カンテレ（関西テレビ）「ドっとコネクト」に生出演。自民党・麻生副総裁が台湾有事に関する高市首相の国会答弁について、今月３日、「中国から色々言われるぐらいがちょうどいい」と述べ、問題ないとの考えを示したことについて、コメントした。

麻生氏は、１１月の高市首相の国会答弁について「今まで通りのことを具体的に言っただけで、何が悪いのかという態度で臨んでいるので、大変喜ばしいことだと思っている」「中国から色々言われるぐらいがちょうどいい」と述べた。

宮崎氏は、この発言について「極めて麻生さんらしいご発言」とし、「麻生さんはずっとこういうスタンスですし、日本としても、毅然とした態度は取るべきですし。よく（高市さんが発言した）国会答弁見てほしいんですけど、岡田さん（立憲民主党・岡田克也元外相）がどんどんどんどん詰めていって詰めていって詰めていって、ああいう発言を引き出している、っていうところが、一つありますし。これまでの日本のスタンスと変わりないってことは言ってますから」と説明。「中国がヒートアップしてるのに合わせる必要ない。こっちはあくまで冷静に、淡々とやってればいい」と話した。