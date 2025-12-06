アイドル黄金世代“花の82年組”の松本伊代（60）、早見優（59）が6日、東京・丸の内のCOTTON CLUBで、スペシャルコンサート「松本伊代 早見優 SWEET WINTER〜L−O−V−E〜」を行った。

同期には中森明菜（60）小泉今日子（59）堀ちえみ（58）石川秀美（59）三田寛子（59）やシブがき隊など、そうそうたるメンバーが名を連ねる。その中でも公私ともに仲の良い2人が、昨年に引き続きコンサートを実施。昨年は芝居仕立てだったが、今年は純粋なコンサートとして展開。“愛”をテーマにした昭和・平成の名曲カバーを中心に披露した。

オープニングナンバーは竹内まりや「すてきなホリディ」。イントロが流れると、どこからともなく2人の歌声。会場後方から「みなさんこんばんは！」で登場し、会場をラウンド。ファンからは「かわいい！」の声が漏れた。「早見優です」「松本伊代です」「2人合わせて『夏色のジャーニー』です」と、笑顔で3方向にアピールした。

40年来の親友は、息の合ったトークでも会場を盛り上げた。早見が「昨年も伊代ちゃんとジョイントしました」と言えば、松本は「また1歳、年を取っちゃいました！」。また、「昨年は前世がフランスの姉妹のお芝居でしたね」とすれば、「セリフ覚えが大変だったね」と返し、今年芝居仕立てがなくなった理由をうかがわせた。

“愛”がテーマというとことから、アイドル時代の恋愛事情も披露。早見は「ラジオブースで2人切りになるのが楽しみだったけど、苦手な人だと大変だった」と振り返り、「あるシンガー・ソングライターからアルバムを聞いてくださいと渡されて、歌詞を見ようとしたら電話番号が入っていた」と明かした。

この日、同期中森明菜「TAT00」やそれぞれの代表曲など全15曲を披露。しっとりとした大人の夜を演出しつつも、お笑いあり、お色気ありの至極の時間を提供した。最後はクリスマスを意識した「ジングル・ベル」で締めた。