歌手の松本伊代（６０）と早見優（５９）が６日、東京・丸の内のコットンクラブでスペシャルコンサート「ＳＷＥＥＴ ＷＩＮＴＥＲ 〜Ｌ−Ｏ−Ｖ−Ｅ〜」を開催した。

花の８２年組と呼ばれアイドルとして活躍してきた同期２人のコンサート。昭和・平成の名曲を中心に、『愛』にまつわる曲をカバー。計１５曲を披露した。

冒頭の「すてきなホリデイ」では、２人が客席から登場し、ファンとハイタッチしながら盛り上げた。松本の「センチメンタル・ジャーニー」や早見の「夏色のナンシー」ど名ナンバーも熱唱した。

トークコーナーで、松本は「若い時は早く大人になりたいって背伸びしてたけど、今は時間よ止まれって（思う）」といい、「ヒロミさんに声をかけた日に戻りたい。私から声をかけたもんですから、あの時もし声をかけてなかったらどうなってたかって話ですよ」と笑わせた。

早見が「今とあまり変わらないんじゃない？伊代ちゃんて金太郎アメみたいじゃない？どこを切っても『ヒロミさん大好き』って」と言うと、松本は「それは違います、今は好きですけど尊敬とか感謝の方が大きい」と返した。早見は「そういうことか！」とうなずき、「恋と愛の違いが分かりました。見返りを求めないのが愛。無償の愛ってあるけど無償の恋ってないじゃない」と熱弁していた。

ヒロミと松本は１９９３年１１月、ハワイ・マウイ島で極秘挙式。帰国後にツーショットで結婚会見を開いた。２人の息子がいる。