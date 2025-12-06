新「FF・4WDコンパクトSUV」発表に反響殺到！ パワフルな「1.2リッター」エンジン搭載！ 精悍マスク＆全長4.2m級サイズに「欲しい」の声も！ スポーティ仕立てのアルファロメオ「ジュニア スポルトスペチアーレ」伊国で登場

スポーティさと上質さを両立した特別仕様車が登場

ステランティスのイタリア法人は2025年10月30日、アルファロメオのコンパクトSUV新型「ジュニア」に、スポーティさを際立たせた特別仕様車「Sport Speciale（スポルト スペチアーレ）」を発表しました

アルファロメオの特別仕様車「スポルト スペチアーレ」

ジュニアは、1966年に誕生した名車「GT 1300ジュニア」の精神を受け継ぐモデル名を冠したコンパクトSUVで、現行型は初代となります。スポーティなデザインと先進パワートレインを組み合わせた一台として注目されており、2025年6月24日には日本市場でも発売されています。

ボディサイズは全長4195mm×全幅1780mm×全高1585mm。街中で扱いやすい取り回しとSUVらしい存在感を両立し、かつての「ジュリエッタ」と「ミト」の中間に位置する絶妙なサイズ感となっています。プジョー「2008」より少し短く、日常で扱いやすいコンパクトSUVとして設計されています。

今回登場したスポルト スペチアーレは、2026年モデルの象徴的な存在として位置づけられる特別仕様車です。人気グレード「インテンサ」に続き、より手の届きやすい価格帯で“本物のスポーティスピリット”を求めるユーザー向けに企画されました。

エクステリアでは、光沢のあるグロスブラックのボディキットを採用し、サイドスカートやバンパーにはシルバーのアクセントを追加。専用のロワーガードや18インチ「Fori」アロイホイール（マットマイロン＋ダイヤモンドカット仕上げ）、「Sport Speciale」の専用バッジ、スモークリアウインドウなどを採用し、精悍さと存在感を強調しています。

インテリアはアルカンターラ素材をふんだんに使用した贅沢な仕様が特徴です。電動調整＆ヒーター付きのシートはパンチング加工が施されたアルカンターラ仕上げで、明るいトーンのバックレストや氷をイメージしたディテールが個性的なアクセントとなっています。

ダッシュボード、センターコンソール、ドアパネルにもアルカンターラを採用し、ステアリングはレザー×アルカンターラのコンビにコントラストステッチを施すなど、質感の高さが随所に表れています。アルミペダルやアンビエントライト、専用ロゴなども加わり、特別仕様車らしい上質な室内空間が広がります。

パワートレインはハイブリッドとBEV（電気自動車）の2種類をラインナップ。

ハイブリッドは1.2リッター直列3気筒ターボにモーターを内蔵した6速e-DCTを組み合わせ、システム最高出力145馬力を発生。駆動方式はFFに加えて4WD（Q4）も選択できます。

BEVは最高出力156馬力・最大トルク270Nmのモーターに54kWhバッテリーを組み合わせ、滑らかな加速と高い静粛性が特徴です。

装備面では、360度パーキングセンサーや180度リアビューカメラ、ハンズフリーテールゲート、ワイヤレス充電、ブラインドスポット検出機能付きの電動格納ミラーなどを標準装備。日常での使い勝手も非常に高められています。

オプションとしては、アダプティブクルーズコントロールやレーンセンタリングなどを含むレベル2運転支援、マトリックスLEDヘッドライト、ナビ付きの「テクノパック」などを用意。

さらに2トーンルーフやパノラマサンルーフ、ヒーテッドフロントガラスなど多彩なカスタマイズが可能です。

※ ※ ※

SNSでは、ジュニア スポルト スペチアーレの公開に対して、多くの反響が寄せられています。

まず目立ったのはエクステリアへの反応で、「カッコいい」「アルファらしい」といった声が多く、グロスブラックとシルバーのアクセントを組み合わせたスポーティな仕上げが高く評価されています。

ボディサイズについても「日本でもちょうどいいサイズ感」といったコメントが複数見られ、コンパクトSUVとしての取り回しの良さを期待する意見が目立ちました。

一方で、「欲しい」「日本導入は？」といった声も散見され、特別仕様車らしい上質なインテリアやアルカンターラ仕立ての質感に惹かれるユーザーも多いようです。

総じて、ジュニア スポルト スペチアーレは「デザイン」「サイズ感」「装備」「パワートレイン」がバランス良く評価されており、ユーザーの関心はかなり高いようです。