【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】シンママ義姉⇒離婚の原因は「金遣いの荒さ」＜第2話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第2話 金遣いの荒い義姉
【編集部コメント】
幼い子どもには母親が必要。それはそうなのですが、アリサさんのようにお金遣いが荒い人に子育てを任せるのは不安がありますよね。ですが幸いなことにアリサさんは近所に実家があり、両親が金銭的にしっかりした人だったこともあって、その不安が解消されていました。そんな事情もあり、アリサさんは実家のサポートをしっかり受けてシングルマザーとして再出発。しかしその後もお金遣いについては問題があったようです……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第2話 金遣いの荒い義姉
【編集部コメント】
幼い子どもには母親が必要。それはそうなのですが、アリサさんのようにお金遣いが荒い人に子育てを任せるのは不安がありますよね。ですが幸いなことにアリサさんは近所に実家があり、両親が金銭的にしっかりした人だったこともあって、その不安が解消されていました。そんな事情もあり、アリサさんは実家のサポートをしっかり受けてシングルマザーとして再出発。しかしその後もお金遣いについては問題があったようです……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび