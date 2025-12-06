「ずっと見てられる」「人柄が顔に出る」の声も

映画で共演重ねた人気俳優との結婚から4年、1児の母となった29歳女優の自然体な姿に歓喜の声があがっている。

5日放送のバラエティ番組「ララLIFE」(TBS)に登場したのは、女優の小松菜奈(29)。メキシコを訪れ、初めて海外で祭りに参加する様子を伝えた。

番組公式Xでも、放送に合わせ「この日のために５ヶ月前からスケジュール調整をした小松さんが 映画『リメンバー・ミー』の舞台と言われている メキシコの祭り"死者の日"に参加します」と番組出演を報告。番組の場面写真を披露した。「ララLIFE 小松菜奈、初めて海外のお祭りに参加！メキシコ死者の日。」は、12日と2週にわたり放送される。

SNSでは「人柄が顔に出る」「菅田の嫁改めて見るとめっちゃ美人だよなぁ！」「もっとお高くとまった感じの人なのかと思ってたらスゲェフレンドリー」「プライベート感のある菜奈ちゃんを見る機会無かったから、久々にあんなノリノリな姿見れて大歓喜」「自然体な感じがホントに好き」「ずっと見てられる」「ため息でるくらい綺麗」と反響が寄せられた。 小松は2016年の映画「溺れるナイフ」や20年の「糸」で共演した菅田将暉(32)と21年に結婚。昨年には第1子が誕生したことを報告した。