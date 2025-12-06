「嬉しいけど続編かと…」「続編見たいなー」の声も

女優の杏がインスタグラムを更新。10年前ドラマで撮影当時がよく分かる貴重なオフショットを公開し､ファンが喜びの声を上げている。

フジテレビドラマ「デート〜恋とはどんなものかしら〜」(2015年)の再放送が関東地方で11日から開始することを報告し、主人公・藪下依子に扮した姿の懐かしい写真をアップ。

「もう10年前。この時はとにかく、寒かった…」と当時を振り返り､曲がったことを嫌い、何事にも真剣に打ち込む爛セつよ畧格の依子が遊園地デートに取り組むシーンの撮影裏側を紹介した。

眉上で前髪を切りそろえたヘアスタイル＆眼鏡の杏の顔にはユーモアあるメイクが施され、防寒用のブランケットにくるまっている。 この投稿に「わーーー！嬉しいけど続編かと思っちゃいました」「続編見たいなー」「メガネ」「杏ちゃんのぱっつん前髪も大好き♡」「ネコですね」「もはや誰??の世界なんよこうなると」「ほんっっっとうに1番大好きなドラマ」「オフショありがとうございます。遊園地デートの時だ!!!」などの声が寄せられた。