13年ぶりにフジテレビドラマに出演

13年ぶりにフジテレビドラマに出演…。4児の母となっている40歳女優の姿に注目が集まっている。

先月24日に放送された「絶対零度」(フジテレビ)の第8話にゲスト出演したのは加藤夏希。2012年放送の「謎解きはディナーのあとで スペシャル」以来のフジテレビドラマ出演となり、週刊誌記者の磯田涼子役を演じた。

Xでは「第8話ご視聴いただきありがとうございました」「スリーショットいただきました。撮影現場でもとっても仲の良いお2人でした」とコメントを添え、共演した女優の沢口靖子、板谷由夏(福岡県出身)と東京タワーを背景に撮影したオフショットを披露している。

SNS上では「イメージがだいぶ変わったな、加藤夏希さん」「え…⁈」「久しぶりに見た」「元気そうで何よりです」「珍しい‼可愛い‼」などのコメントが寄せられた。 加藤は2007年放送のドラマ「花より男子2(リターンズ)」(TBS )で主人公・道明寺司の婚約者役で出演し人気を博した。プライベートでは14年に一般男性と結婚し、4児の母となっている。