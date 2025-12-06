丸高愛実、水着姿の家族ショットを公開 夫は元プロサッカー選手・柿谷曜一朗
タレントで俳優の丸高愛実が、5日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14に出演。夫で元プロサッカー選手・柿谷曜一朗と3人の子どもたちとの水着姿の家族ショットを公開した。
【写真】砂浜で家族とピース！美デコルテあらわな丸高愛実
#14では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻である、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11か月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。
スタジオでは福田と同じく3児の母・丸高が、水着姿の家族ショットを公開。自身の夫で元プロサッカー選手・柿谷曜一朗との交際当時を振り返り、柿谷がスイスに住んでいた時期を思い返した。「そのときはなかなか会える機会も少なかったけど、福田さんの姿を見たら、一緒に住んでみる世界線があっても楽しそうだったなって思いました」と、福田の姿に感銘を受けていた。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに福田のほかに俳優の松居一代が出演。スタジオゲストとして丸高と、タレントでモデルの森泉が登場した。
