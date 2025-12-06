INI眥預臾 Oasis『Don′t Look Back In Anger』への特別な思い「すごい青春を終えた後のまた新しい青春感」
11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。
今回は、選曲の授業（放送）！ 生徒（リスナー）が選曲する「夜のドライブプレイリスト」を紹介しました。
この日の選曲テーマは「夜のドライブプレイリスト」。郄塚は「この季節、一番夜のドライブにはぴったりな季節かなと思います」と語り、リスナーから寄せられたメッセージと楽曲を紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
お母さんが最近車でよくかけてくれる曲で、私も大好きになった曲を紹介します。洋楽が大好きなお母さんは、若い頃に聴いていた曲をよく流してくれるのですが、「ドラマ（テレビ朝日系7月期 木曜ドラマ『しあわせな結婚』）の主題歌にもなって、すごくカッコいい曲なんだよ〜！」と言って流してくれたのがOasisさんの「Don‘t Look Back in Anger」でした。
英語の歌詞なので、もちろん意味はわからなかったのですが、ギターの音色とボーカルの歌声と哀愁を感じるメロディーに引き込まれて、一度聴いただけで大好きになりました！（沖縄県 16歳）
＜郄塚からのメッセージ＞
郄塚：この曲ね、僕も思い出が1つあって。高校の夏休みの合宿で、軽音部なんだけど、合宿があったんですよ。それで最終日に、それぞれのバンドで曲を披露するライブをするんですけどね。その合宿に大学1年のOBとして行ったときに、この曲をOBライブで歌ったんですよ。そういう意味で、すごい青春を終えた後の、また新しい青春感のあるイメージがこの曲にあって、すごい良い曲だなって思います。
そしてOasisさん、10月末（10月25日、26日）に東京ドームでライブをされてたんですよね。僕も行きたいなと思っていたんですけどチケットが全く取れず……ということで行くことはできなかったんですけど。
SNSで、この「Don't Look Back In Anger」を会場のみんなで大合唱しているのを観て、ライブには行けなかったんだけど、その動画を観てライブの気分を感じて、改めてやっぱりいいなと感じましたね。本当に名曲だなと思います。もちろん夜のドライブにもすごいぴったりな曲だなって思いました。ありがとうございます！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
