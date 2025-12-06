福田萌、夫・オリラジ中田の“非モテ”すぎる馴れ初め回顧 突然の海外移住＆YouTube転向には「楽しんでます」
タレントの福田萌が、5日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14に出演。夫でオリエンタルラジオの中田敦彦の活動と、馴れ初めを振り返った。
【写真】幸せそう！3人の子供たちと笑顔の福田萌
中田から提案された突然の海外移住やYouTubeへの活動移行を反対しなかったことについて、「夫は悩んでいた時期が長くて、孤独に戦っていた時期があったから、得意なしゃべりで誰にも指図されずに生き生きとしてやれることがあるのは、彼にとって良かったと思う」と振り返る。
シンガポールを選んだ理由も「シンガポールをつくったリー・クアンユーさんのことを勉強していたら好きになって、この人がつくった街を見てみたい」と中田に説明されたと話す福田。当時は海外に行く想定はなく、子供にも英語を習わせていないと心配したものの、「そこで嫌って言ったら、多分（今後）海外に住もうって言わなくなるだろうなって思ったので、とりあえず乗った！」と勢いよく語り、夫への気遣いと決断力の強さをにじませた。
中田との馴れ初めは、番組共演後に行なったSNSでのメッセージのやり取り。初デートでお土産に同じ種類のボールペン10本とメモ帳10冊を渡され、「多分この人はモテないだろうなって思った」と当時を回顧。その後、サプライズで用意したリムジンの中で告白されたとき、中田の純粋さに気づいて交際に至ったと話す。
今も自身や子供たちへの愛情表現を欠かさない夫について、福田は「旦那に振り回されて可哀想」と言われることもあると語りつつ、「私はジェットコースターみたいなのが好きだから、何が起こるかわからないみたいなのは楽しんでます」と笑顔でコメントした。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに福田のほかに俳優の松居一代が出演。スタジオゲストとしてタレントで俳優の丸高愛実と、同じくタレントでモデルの森泉が登場した。
