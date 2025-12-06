俳優の柴咲コウが6日放送のフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、自身のこだわりを明かした。

トークテーマの「マイルール」を聞かれると、「凄く忙しく撮影とか仕事して帰ってきても1度も座らずに休まずに家事とか洗濯とか掃除とかしまくって。次に座るのはお風呂の中で入浴してる時かご飯食べる時みたいな」と帰宅してからの習慣を告白。

「1度でも休むと全てが止まってしまうような気がして」とその理由を明かすと、共演の歌手・氷川きよしは「頑張り屋さんなんですね」とポツリ。柴咲は「頑張り屋さん…ありがとうございます」と笑った。

疲れて自宅に帰ってもテキパキと家事をこなすのは「結果、その後が楽かなっていうのも…1回怠惰になってしまうと、その後が億劫になっちゃうし、あれもやれなかったこれもやれなかったって後悔するのも嫌だから先にやっとこうみたいな」という思いからだという。

MCの女優・仲間由紀恵が「これを終わらせると後が気持ちいいっていうのは分かります」とうなずくと、「やり切った感でお風呂に入れるのですっきりして眠れます」と柴咲。同局の軽部真一アナウンサーは「帰ったらすぐ寝るか横になるか座るかですよ」と自身の生活を明かし、柴咲に「えーすぐ寝るんですか？」と驚かれていた。