ENVii GABRIELLAが、2025年7月6日に開催したZeppツアーファイナルの模様を収録した映像作品『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』を2026年2月4日にリリースする。

本情報は、本日12月6日に行われた『ENGA部 大感謝祭2025』にて発表されたもの。本作は、Blu-ray＋2CDの仕様でライブ映像を収録したBlu-rayに加えて、同ライブの音源のみを収録したCDが付属する。ジャケット画像や追加の特典は続報にて公開となる。

なおENVii GABRIELLAは、メンバーのバースデーイベントを控えており、Kamusは12月20日、HIDEKiSMは1月17日、Takassyは3月20日に開催。それぞれのイベントで誕生日メンバーのソロ特典会を実施する。また、2026年2月11日には『ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」』を東京 Kanadevia Hallにて開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）