「何も評価されないシーズン」キャプテンが苦しい胸の内を明かす「もう一度考える必要がある」【FC東京】
2025年12月６日、FC東京がJ１リーグ最終節で最下位のアルビレックス新潟と１−１で引き分けた。立ち上がりは不安定で９分に先行されるも45＋２分に遠藤渓太のゴールで追いついたが、逆転ゴールを奪えずホーム最終戦を勝利で飾れなかった。
試合後、スタジアムにはブーイングが鳴り響く。リーグ戦は11位、ルヴァンカップと天皇杯でも結果を出せなかったのだから、当然だろう。
今季を締めくくるセレモニーで、キャプテンの小泉慶は苦しい胸の内を次のように明かした。
「今自分が何を言っても、どれだけ良いことを言っても、この世界はピッチの上で何ができたか、結果を残せたかで決まります。それを今ここに立っている全員が理解しています。その中でこの１年を振り返ると、何も評価されないシーズンになってしまいました」
小泉が特に悔やんだのは前半戦だ。
「前半戦は苦しい戦いが続き、残留争いに巻き込まれてしまいました。結果、カップ戦でもタイトルを獲れませんでした。
今年優勝したクラブとFC東京にどんな差があるのか、もう一度考える必要があります。選手がもっともっとやらないといけないのは当たり前ですが、選手だけじゃなく東京に関わる全ての人がどうしたら優勝できるのかを考え、悔しい今季を来季に繋げたいです。
正直、本当に苦しい１年でしたが、ファン・サポーターの皆さんが諦めずに声援を送ってくれたことで最後まで戦えました。本当に１年間ありがとうございました」
確かに不甲斐ないシーズンだった。この悔しさを糧に生まれ変われるか。ファン・サポーターを納得させるには結果を出す以外にない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
