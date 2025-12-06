日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12月1日、公式Instagramを更新。国内女子プロゴルフのJLPGAツアーが「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」をもって今シーズンの幕を閉じたことを報告した。

公開された動画では、「2025年JLPGAツアー全日程が終了しました」というコメントとともに、試合を終えた選手たちが引き上げていく様子が収められている。最初に登場したのは小林光希（23）、櫻井心那（21）の2人で、「お疲れさまでした～」と笑顔で手を振った。河本結（27）は走りながら手を振り、軽やかに去って行く姿が映し出されている。

その後も申ジエ（37）や工藤遥加（33）など、出場した選手たちが続々と登場。手でハートマークを作る姿や、「また来年！」「ありがとうございました」などと声をかけながら会場を後にする様子が映され、今季の締めくくりにふさわしい和やかな雰囲気となっていた。

【画像】試合後のリラックスした雰囲気の女子プロ（画像はJLPGA公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「みんな強くてかわいい」「来シーズンも、素晴らしいプレー、戦いを期待してます」「みんなスッキリした表情！」「来週末からTV観戦出来ないのが寂しいです」「可愛い～」「最後の最後まで痺れさせやがって」「プレー時とのギャップがエグい」などコメントが寄せられた。