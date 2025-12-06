J1リーグ、年間総入場者数が史上最多を更新！　「8,073,557人」で平均入場者数も2019年超えの過去最多に

Jリーグは6日、2025明治安田J1リーグの年間総入場者数が8,073,557人を記録し、リーグの過去最多を更新したことを発表した。



2025明治安田J1リーグの第38節が6日に行われ、鹿島アントラーズと柏レイソルが最終節までデッドヒートを繰り広げたレースは、鹿島の9季ぶり9度目の優勝で幕を下ろした。



最終節を終えて、Jリーグは今季のＪ１リーグ年間総入場者数を「8,073,557人」と発表。1試合あたりの平均入場者数は「21,246人」となった。また、2012年より集計している節別収容率において、最多であった2019明治安田生命J1リーグ第10節の収容率84.2パーセントを上回り、今節は84.6パーセントに更新したことを伝えている。



この結果を受けて、Jリーグは「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」とファン・サポーターに向けて感謝の言葉を述べている。





