「本当にひどかった」「致命的」日本人MFのゴラッソに沈められた世界王者の名手に酷評「W杯を制した選手が…」
リーズの田中碧は12月３日の第14節チェルシー戦で、決勝点となるゴラッソを決めた。
１点リードで迎えた43分、ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺してみせた。
日本代表MFのスーパーゴールはチェルシーのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスがボールを失ったことがきっかけとなった。
英紙『The Sun』の記者は「ワールドカップを制した選手で、チェルシーのキャプテンだ。しかし、彼にとって好調の試合のひとつではない。中盤でボールを失い、それが致命的となった。リーズの日本人MFがリードを広げたからだ」と伝えている。
また、ロンドンのメディア『football.london』は、採点記事でエンソ・フェルナンデスに４点をつけ、「タナカの得点場面では本当にひどかった」と酷評した。
「ポゼッション時に雑で、本当に危険な位置でリーズにボールを渡してしまった。全般的にまったく彼のベストではなかった」
アルゼンチンとチェルシーで世界制覇を成し遂げた名手にとっては、厳しい１日となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が衝撃のプレミア初ゴール
１点リードで迎えた43分、ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺してみせた。
日本代表MFのスーパーゴールはチェルシーのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスがボールを失ったことがきっかけとなった。
英紙『The Sun』の記者は「ワールドカップを制した選手で、チェルシーのキャプテンだ。しかし、彼にとって好調の試合のひとつではない。中盤でボールを失い、それが致命的となった。リーズの日本人MFがリードを広げたからだ」と伝えている。
「ポゼッション時に雑で、本当に危険な位置でリーズにボールを渡してしまった。全般的にまったく彼のベストではなかった」
アルゼンチンとチェルシーで世界制覇を成し遂げた名手にとっては、厳しい１日となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が衝撃のプレミア初ゴール