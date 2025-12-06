下馬評が特別に高いわけではないオランダ。ただし戦力の安定感は揺るぎない。ガクポも一目置くデパイは異彩を放つ存在【北中米W杯】
北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれ、日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。本稿ではグループステージ初戦で対戦するオランダを考察する。
北中米W杯で日本がF組で対戦することになったオランダは、言わずと知れた世界的強豪である。日本にとってW杯では2010年南アフリカ大会以来の顔合わせで、当時はカメルーン、デンマークを破ってベスト16に進んだものの、この大会で３度目の準優勝となるオランダの前には力負けした。
そして2013年の親善試合を最後に、両国は10年以上も対戦がないが、日本は大きく成長している。一方のオランダも代替わりしており、現在の日本とオランダがぶつかった時に、どういう結果になるかは読みにくい。
オランダはその歴史において、常にW杯の優勝候補に名前があがりながら、最高成績は準優勝にとどまる。ヨハン・クライフを中心に「トータルフットボール」を体現した1974年西ドイツ大会でのチームは今も語り草だが、その後も上位には進みながら、なかなか頂点には届いていないのだ。
今回はポット１と言っても、アルゼンチンやフランス、イングランドといった本命と比べれば、下馬評が特別に高いわけではない。ただし、戦力の安定感は揺るぎなく、欧州予選は６勝２分けの無敗で駆け抜けた。
前回のカタール大会では準々決勝でアルゼンチンと激戦を演じ、PK戦の末に敗れたものの、伝統のパスワークに加え、縦方向への鋭い推進力は健在である。当時のコアメンバーにドニエル・マレン（アストン・ビラ）などが加わり、チームのベースアップは感じられる。そこに突き抜けた何かを加えられるか。
チームを率いるロナルド・クーマン監督は、その厳格なキャラクターで知られる。オランダのフットボールが受け継いできた攻撃的フィロソフィーを基盤に置きつつ、現代フットボールに求められるインテンシティを引き上げることに邁進している。
ポゼッション偏重に陥るのではなく、守備局面も含めて試合全体の主導権を握ろうとするのがクーマンの流儀だ。
攻撃の中心はフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）。長短自在のパス、広い視野、そして流れを読む能力に優れ、“水を運ぶ”ためには欠かせない存在だ。得点やアシストに関わる機会は多くはないが、正確なパスに加えて、数手先の局面を見据えたポジショニングで相手の動きを誘導し、攻撃の起点となる。
相棒のジャスティン・クライファート（ボーンマス）は、周知の通り英雄パトリック・クライファートの息子だ。父ほどの体格こそないが、俊敏性と守備範囲の広さが魅力で、相手のプレッシャーを逸らす巧みな動きが目を引く。
そこにライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）がギアを入れることで、オランダの攻撃は一段と多彩になる。190センチのサイズを持ちながら、細かな技術と高い移動力を兼ね備え、試合の流れを読む力も備えている。
前線ではコディ・ガクポ（リバプール）が核となる。サイドでも中央でもプレーでき、動き出しの質が高く、フィニッシュの精度も申し分ない。スピードに乗った突破から、最後は高さを活かしたヘッドやダイナミックなボレーまで幅広くゴールを狙えるのが強みだ。
そのガクポも一目置くのがメンフィス・デパイ（コリンチャンス）。４−３−３の頂点に立つファイターは典型的なターゲットマンではないが、屈強なフィジカルを利して球際で相手を抑え込みつつ、周囲を前向きにさせる。欧州の５大リーグで活躍するタレントの中で、南米を舞台に奮闘するデパイは異彩を放つ存在だ。
