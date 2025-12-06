世界中のゲーム・コスプレ関連イベントからの出演オファーが引きも切らない伊織もえ。

もはやグラビアアイドルやコスプレイヤーという枠を超え、「ジャパンカルチャーの伝道師」として八面六臂の活躍だ。

そんな彼女の近況は。

「先日、くしゃみをしたら、驚くことに『ぎっくり首』になってしまったのですが、たまたま鹿児島のほうでお仕事があり、温泉に浸かったらなんと治ってしまったんです」

間もなく開催される「冬コミ」にも参加予定。伊織の販売ブースの大行列は、もはや年末の風物詩ともいえる。

「一年の締めくくりなので、毎回特別な気持ちで参加しています。

今年も皆さんに喜んでいただけるように準備を進めていますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです！

寒い時季なので、体調だけはしっかり整えて挑みたいと思います。来てくれるみんなも体調に注意してね！」

いおりもえ

1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。

これまで雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。

現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。

そのほか最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）にて

※FLASHデジタル写真集『Iori Trip』が大好評発売中！

写真・桑島智輝

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・榎本愛子