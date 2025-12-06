昨年末にデビューし、グラビア界の新星として輝きを放つ山田あいに、活動1年めを振り返ってもらった。

「この1年でたくさんのファンの方が山田を応援してくださって、実際に会う機会ができたことが嬉しかったです。

グラビアを始めるまでは、いい加減でした。初めて食生活や健康を考えて過ごしたら、やるべきことをしっかりやるようになり、前より充実感も増しました！」

写真集は、まさにデビュー1年めの総決算といえる。

「写真集を出すことに憧れがあったので、とっても嬉しい気持ちと緊張があります！ ハワイ撮影の明るく楽しい感じなので、読む時は開放感のある洋楽を流したいです！」

2年めのさらなる飛躍に向け、彼女が見据える展望は？

「いろいろな雑誌に必要とされて、海外の方にも知ってもらいたいです！」

これからもグラビア界の新星は輝き続ける。

やまだあい

22歳 2003年9月11日生まれ 東京都出身 T160・B90W60H90 趣味：旅行・写真・ダーツ・調味料探し 韓国でおこなわれたポーカー大会「PPS」ではモデルを務め、キックボクシングフェス「GOAT」にラウンドガールとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@yamadaaiii0911）、公式Instagram（＠_.yamada.aiii._）にて

※山田あい1st写真集『Ohaa〜i』はワニブックスより12月23日発売。デジタル写真集も同時発売予定

写真・高橋慶佑