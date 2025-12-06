2025年はFANTASTICSとしての活動とともに、主演映画・ドラマの公開、舞台やCM出演など幅広い活躍を見せた八木勇征さん。作品との向き合い方や忙しい日々の乗り切り方について伺いました。

だれかを推している人に笑って共感してもらえるはず

FANTASTICSとしてのグループ活動とともに、俳優としても大きな注目を集める八木勇征さん。放送中のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレ東系）では、主人公の社長秘書・南 愛衣（鈴木愛理さん）が推す人気俳優、氷室旬／高代 旬役を演じています。

【写真】八木勇征さんのここでしか見れない撮りおろしカット

「前作の『推しが上司になりまして』では片寄涼太さんが演じていたヒロインの“推し”を、今回は僕が演じています。主演は同じく鈴木愛理さんですが、今作はまた別の世界線、新たなオリジナルストーリーになっていて、コメディ要素満載です。オタ活の再現度も高いので、だれかを推している方には、笑って共感してもらえるんじゃないかと思っています」

求められる“キュン”はしっかり追求しました

撮影現場がとても楽しかったと振り返る八木さん。ドラマを観るときは愛衣にフルスロットルで感情移入し、役柄に求められる“キュン”を丁寧に追求したと言います。

「“旬のオタク”としての愛衣の気持ちには純粋さしかないので、そこはシンプルにかわいいですよね。だからこそ、旬はしっかりドキッとさせる存在でいないといけないなと。胸キュンのあるシーンは段取りも含めて、みんなで話し合いを重ねたのですが、ヒロインの表情もリアルになって、作品自体がよりよくなったんじゃないかと思います。ぜひ、皆さんにもこの世界に入り込んで、楽しんでほしいです」

体の健康とともに心の健康がやっぱり大事

新作オペラへの出演に続き、FANTASTICSとしての楽曲リリースや全国ツアーも発表され、まだまだ忙しい日々が続く八木さん。乗りきり方は？

「忙しいときは、心の健康も大切だとあらためて感じています。人前に出る仕事をすれば、そこには必ず賛否が生まれるもの。当然僕も、ときにはネガティブな意見をいただくこともあります。ただそんなときに、『なんでこんなこと言われなきゃいけないの？』とは思わないようにしていて。あえて、『そんな見方もあるのか』『意外とそのとおりかも』と、いったん素直に受け止めるようにしています。あまり言い訳したくないんですよ。それにもし、自分にとっていい意見しか聞かないようになってしまったら、僕の引き出しにはなにも残らなくなってしまいそう。だから反対意見はじつは貴重！ 意外とそれが心の健康にもつながる気がします」

とはいえ実際はかなり大変なのでは…という心配にも、「僕はメンタルが化け物なので」と八木さんはニヤリ。忙しいなかでのリフレッシュ法も、自分なりのやり方があるのだそう。

「ありがたいことに、いろんなお仕事をさせていただいていて、今はリフレッシュの時間をつくるのが難しいですが、だからこそ、仕事のなかでいかに楽しむか、リフレッシュするかを考えるようにしています。ライブは仕事ではありますが、とても楽しくてリフレッシュになりますし、現場のみんなとたわいもない会話をしたり、あき時間にサウナに行くのも心が安らぐ時間。もう3、4年くらいこんな感じなので、慣れましたね」

2026年も、八木さんの活躍が楽しみです。