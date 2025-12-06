早稲田が失セット0のまま決勝へ！ 国士舘は前回大会王者の専修大に勝利【全日本インカレ男子】

6日（土）、第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025の準決勝が行われた。

全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。決勝進出をかけて4チームがしのぎを削った。

1試合目では、関東大学男子1部バレーボールリーグ戦において春季、秋季大会ともに優勝を果たした早稲田大学が、西日本バレーボール大学男子選手権大会（西日本インカレ）ベスト4の近畿大学にストレート勝利。早稲田大学は今大会、失セット0のまま決勝に駒を進めた。早稲田大学にとって、優勝を飾った2023年大会以来の決勝進出だ。

続く2試合目では、日本代表の甲斐優斗を擁する前回大会王者の専修大学と国士舘大学が対戦した。3回戦、準々決勝とフルセットの激闘を制してきた専修大学だが、この試合は国士舘大学にフルセット負け。大会連覇への道は断たれた。一方、国士舘大学は同大会で初めて決勝進出を果たした。

6日（土）準決勝の結果、7日（日）に行われる3位決定戦と決勝の組み合わせは以下の通り。

■12月6日（土）全日本インカレ男子 準決勝 試合結果

★早稲田大学 3-0 近畿大学

★国士舘大学 3-2 専修大学



■12月7日（日）全日本インカレ男子 3位決定戦・決勝 試合結果

3位決定戦：近畿大学 vs 専修大学

決勝：早稲田大学 vs 国士舘大学

