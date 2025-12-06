JO1、Spectacle Video『Handz In My Pocket × KANAZAWA』を公開 “金沢の顔”の「鼓門」前でパフォーマンス
グローバルボーイズグループのJO1がアンバサダーを務め、日本が世界に誇るHOTな魅力＝「HOT JAPAN」を発信するプロジェクト『HOT JAPAN with JO1』。日本全国の名所で展開してきた本プロジェクトの第6弾Spectacle Video『Handz In My Pocket × KANAZAWA』が公開となった。
【動画】公開されたJO1のSpectacle Video『Handz In My Pocket × KANAZAWA』
第6弾の舞台となったのは、伝統文化と現代文化が融合する文化芸術の街「金沢」。“金沢の顔”とも言える「鼓門」や、江戸時代の茶屋文化をそのまま残す「ひがし茶屋街」といった金沢エリアに受け継がれてきた文化芸術の象徴に加え、現代のアート才能を発信し続ける「金沢21世紀美術館」を舞台に、加賀豊年太鼓などの伝統芸能とJO1のパフォーマンスが一体となった。
今回の楽曲は、10月にリリースした記念すべき10枚目シングル『Handz In My Pocket』のタイトル曲。原曲のグルーヴィーでファンキーなサウンドに加え、加賀百万石まつりでも有名な歴史ある加賀太鼓を彷彿とさせる力強いアレンジが施されている。さらに、“ポケットに秘めていた才能を覚醒させる”という意味が込められた本楽曲は、江戸時代から洗練され受け継がれてきた工芸・芸能などの文化才能を次世代へつなぐ文化芸術の街・金沢でのパフォーマンスで魅力がいっそう引き立っている。
