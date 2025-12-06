3児の母・福田萌、夫・オリラジ中田の子育て方針は“脱・労働者マインド” MEGUMIも感心「いいお父さん」
タレントの福田萌が、5日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14に出演。現在の子育てについて明かした。
【写真】幸せそう！子供たちと外食を楽しむ福田萌
#14では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻である福田に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11か月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘している。シンガポールでの子育て事情について「子育てしやすいです」という福田。
共働き推奨のシンガポールでは、住み込みのヘルパーを雇う文化が浸透しており、「私は私でなんでもできる。めっちゃ可能性あるじゃんって思えるようになりました。自分の得意なことを発揮しやすい環境だと思う」と語る。なかでも子供を抱えて外食していた際、店員に「私が抱っこしてるからお母さんはゆっくり食べて」と申し出てもらったというエピソードには、スタジオから「優しい…！」「涙出ちゃう…」「余裕があるね」と喝采が上がった。
自身の子育てについては「こうしなさい！ああしなさい！とは言わないようにしよう」と夫・中田と決めている福田。「お小遣いも、うちは子供からリクエストがあって渡してるけど、夫は“自給みたいな感じで、この労働をしたらこのくらいのお金をあげる、というのは労働者マインドしか育たない。だから、たとえば大きいお金を出さないと行けない時も、納得できるように説明してごらん”って言ってます」と中田の子育て方針を明かし、スタジオのMEGUMIも「いいお父さんだね」と頷いた。
中田は福田が二男の出産を控えていたとき、子供2人と3人だけで暮らしていた時期があり、「あの時パパは、ワンオペや出産前のプレッシャーの中で頑張っていた」と福田と長女は当時を振り返りった。当事者ながら深く理解を示す長女に、「娘と話していると、たまにママ友としゃべってるのかなって思う時がある」と福田は長女の成長ぶりに微笑んだ。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに福田のほかに俳優の松居一代が出演。スタジオゲストとしてタレントで俳優の丸高愛実と、同じくタレントでモデルの森泉が登場した。
