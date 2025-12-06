ESSEonlineに掲載された記事のなかから、12月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

12月は片づけについて考える機会が多くなるタイミング。気持ちよく新年を迎えるために、年内に整理したいもの・ことのアイデアを紹介します。さまざまなメディアで情報発信をしている文筆家の朝倉真弓さん（現在50代）は、独自のルールのもと片づけを進めるそう。その方法について語ります。

※ 記事の初出は2024年12月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

感謝し、反省しながら捨てる「私の片づけ」

自分にとって必要がなくなったものと別れを告げることを、最近では「手放す」と表現するようになりました。ですが私は、結局のところ片づけとは「捨てる」ことだと考えています。

厳しい言い方になりますが、片づけの本質は、気に入っていて最後まで使い倒したものは感謝しながら「捨てる」、上手に使えなかったものは、活用できなかった自分を反省しながら「捨てる」ということにほかありません。

自分が「捨てた」ものなのですから、それを身近な人に押しつけて「いいものなのに喜んでくれない」と怒ったり、思うような値段で売れなかったとがっかりするのは、お門違いだと思うのです。

洋服やバッグは、痛みと向き合い自分の手で始末する

私のクローゼットには10年、20年選手の服もありますが、新しいのに着ていない服もあります。たくさん着て、古くなったり傷んだりして処分するには罪悪感は生まれませんが、あまり出動機会がないまま着なくなってしまった服は、捨ててしまうのはもったいないと感じますよね。

数年前まで、私はあまり着ていない服をフリマサイトで販売していました。フリマサイトを利用すると、欲しい人との直取引になり、リサイクル業者に売るよりも高値がつきます。なにより、自分が活用できなかった服をだれかが代わりに楽しんでくれると思うと、なんとなく“いいこと”をしたような気分にさえなります。

とはいえ、本質は自分が「必要ではない」「捨てる（手放す）」と判断した服です。反省しつつ、自分の手で始末する痛みを味わわないと、また同じような失敗をしてしまう気がします。そんなこともあり、最近では換金にこだわらず、バザーなどに寄付をすることも増えました。

服を袋に詰めて送り出すときに感じる心の痛みは、何度やっても慣れるものではありません。でも、「捨てる」ものを役立ててくださる人がいること自体がありがたいですし、心の痛みに向き合うことで、今後はもっと考えて買おうと反省します。

…と言いつつ、失敗を繰り返してしまうことも多いのですが。

スマホの画像とアプリの整理は、年末の恒例行事

スマートフォンの画像やアプリ、定期的に見直していますか？

案外多いのが、撮影したまま忘れていた画像や動画。私は写真フォルダを見直してすてきな画像を掘り起こし、改めてSNSに投稿することもあります。また、メモがわりに撮影した文章や商品について、もう一度調べ直したりすることも。

アプリも見直してみると、今年一年出番のなかったアプリが残っていたりします。パスワードの流出といったセキュリティ面が不安なので、使わないアプリは必ず退会手続きの方法を確認してから消去するようにしています。

逆にいうと、定期的にスマホの中身を見直すという習慣さえつけてしまえば、ストレージの容量が許す限り新しいアプリを試してみたり、写真や動画をガンガン撮影しても大丈夫ということです。本当は年に一度ではなく、半年に一度ペースで見直してみるといいのかもしれませんね。

手帳を見ながら一年間のできごとと感情を振り返る

皆さんは、手帳や日記をつけていますか？ その手帳や日記、あとから読み返しますか？

私は手書きタイプの手帳が好きで毎年使っていますが、数年後にそれを読み返すということはほとんどありません。下手をすると、新しい手帳に移ってすぐに古い手帳をしまい込んでしまうこともあります。

でも、それではもったいないような気がします。せっかく一年間をともにした手帳なのですから、じっくりと振り返る時間を取ってみませんか？

私の方法は、一年間のできごとを振り返りながら、そのときの自分の感情を思い出し、ノートに書きとめるというもの。そうすることで、来年もやりたいことと、来年はできればやりたくないことが明らかになってきます。

また、やりたくないけれどやらなくてはいけないことであれば「違った方法でトライすることはできないか」「ほかのだれかの力を借りることはできないか」などが整理されていきます。

頭の中で考えるだけよりも、書く方がイメージを膨らませやすいと思います。新しい年をよりすてきな年にするために、ぜひ試してみてほしいです。

自分らしい片づけで、新年を迎える準備を

ここまで、私流の「ものと情報の片づけ方法」を書き出してみました。

服やバッグの処分の方法に関しては、換金した方がいいなどのご意見もあるかと思います。フリマでお客さんとやり取りするのが楽しいという方もいらっしゃるでしょう。かくいう私自身も、最近はフリマやヴィンテージショップで服を買うことが増えましたし、こういったところで買ったいわゆる「古着」が、長いつき合いになることも多いです。

ものとのつき合い方は、その人なりの流儀があると私は考えます。なにが正しいとか、間違っているというのはありません。

あなたらしい片づけで、新しい年がますます輝きますように。