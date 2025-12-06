メルカリでクリスマスまでに「3万円トクする」のも夢じゃない。写真は丁寧さと清潔感を意識
年末はなにかとお金がかかるシーズン。それまでに少しでもお金をためておけるとうれしいですよね。そこで今回は、メルカリで出品するときに、初心者でも簡単にマネできて売れやすくなるコツを、メルカリ達人のhitoさんに教えてもらいました。ちょっとした工夫で、年末までに3万円トクするのも夢じゃないかもしれません。
初心者でも3万円は可能！クリスマス前までが勝負
メルカリを今から始める人でも売れるコツを実践すれば、3万円稼ぐのは十分現実的！ 年末はあわただしくなってメルカリを見る人が少なくなりますし、クリスマス前はイベントごとで使うものをメルカリで探す人も多いです。それまでに、売れやすいアイテムから出品してみましょう。
●売れやすいものはこれ！
・ブランドもの（財布、バッグなど）
・トレーディングカード
・サプリメント（未開封）
・ゲームソフト（とくにSwitch）
・化粧品（使いかけでもOK）
写真は生活感を徹底排除！“丁寧な印象”で売り上げアップ
写真は“商品の第一印象”を決める重要な要素。状態がよく、丁寧に扱っている印象をアピールできるかが、検索一覧からタップされるポイント。
●床置き撮影はNG！布などの上で撮影する
床にじか置きでは、ものを粗末に扱っている印象に。
「生活感のある背景だと清潔さに欠け、美品だとしても使用感を感じてしまいます。背景はシワのないきれいな布や、白い壁がおすすめです」（hitoさん、以下同）
きれいな布、または壁で撮影して清潔感を出す。
●商品画像は10枚程度アップして、信頼感を高める
商品の状態がよくわかるよう、10枚程度写真をアップすると“丁寧な人”と見られ好印象。
「逆に多すぎると、問題がある商品かも…と思われてしまうので、10枚くらいがベストです」
●指の写り込みは印象ダウン。撮り方を工夫して
細部が見えるよう、手で持ったり角度をつける親切さが逆効果に。
「使用感が強く見えたり、不衛生に感じる人もいるので避けましょう」
服のタグはクリップでとめると撮りやすいです。
さらに売り上げアップが狙えるテクニック
商品一覧で目立つように文字入れをする
目立つとタップされる可能性が高まります。
「ブランド名やサイズなどを入れてみて。背景を消すなら『Photoroom』というアプリが便利です」
小物を合わせておしゃれに見せる
「洋服ならバッグやドライフラワーを入れると、おしゃれに見えます」
ただし、なにが売り物かわかるよう控えめに。端が切れるくらいでOK。