「先日、畑で柿を大量に収穫しました！」と話すのは、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。今年は自宅で干し柿にしてみたようで、その様子をレポートしてくれました。

畑で「柿」を大量に収穫

自宅から車で1時間以上かけた場所にある畑。月に1〜2度通っています。その畑にある柿の木の柿を収穫しました

【写真】数日たったあとの干し柿

この木の柿は、渋い柿もあります。中には、そのまま食べても甘い柿もありますが、渋い柿もあるんです。

今年は自宅でつるして「干し柿」に！

今年は干し柿にしてみよう！

ヘタの部分をスプーンでとり、皮をピーラーでむきます。熱湯に10秒ほど潜らせて、ヒモで結んでいきます。

枝が取れてしまっている柿は、竹串を柿に通してヒモで結びました。

柿を干すと、なんだかほのぼのした光景に

庭のウッドデッキに蚊帳つきのタップをはっていたので、その中に干しました。なんだかほのぼのとする光景です。

柿は干すことによって栄養的にもいいそうです。できあがるまで、目でも楽しみたいと思います。

お正月のなますをつくるときにも、この干し柿を使えるといいなぁ。ゆっくりとおいしくなってね。

数日経った干し柿。おいしくな〜れ！