「大量の柿」が手に入ったら「干し柿」にしてみて。ほのぼの光景に思わずにっこり
「先日、畑で柿を大量に収穫しました！」と話すのは、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。今年は自宅で干し柿にしてみたようで、その様子をレポートしてくれました。
畑で「柿」を大量に収穫
自宅から車で1時間以上かけた場所にある畑。月に1〜2度通っています。その畑にある柿の木の柿を収穫しました
この木の柿は、渋い柿もあります。中には、そのまま食べても甘い柿もありますが、渋い柿もあるんです。
今年は自宅でつるして「干し柿」に！
今年は干し柿にしてみよう！
ヘタの部分をスプーンでとり、皮をピーラーでむきます。熱湯に10秒ほど潜らせて、ヒモで結んでいきます。
枝が取れてしまっている柿は、竹串を柿に通してヒモで結びました。
柿を干すと、なんだかほのぼのした光景に
庭のウッドデッキに蚊帳つきのタップをはっていたので、その中に干しました。なんだかほのぼのとする光景です。
柿は干すことによって栄養的にもいいそうです。できあがるまで、目でも楽しみたいと思います。
お正月のなますをつくるときにも、この干し柿を使えるといいなぁ。ゆっくりとおいしくなってね。
数日経った干し柿。おいしくな〜れ！