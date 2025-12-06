お気に入りの家具や床材は、暮らしの心地よさを左右する大切な存在。しかし、日々の食事や掃除、ちょっとした衝撃などで、気づかないうちにキズや汚れがついてしまうことも。そんなプチストレスを防ぐため、日刊住まいライターが新築に家具を搬入したタイミングで取り入れた3つの対策について、詳しく語ります。

木目の家具や床をなるべくキレイに保ちたい…

わが家は、共働き夫婦と子ども3人（5歳、3歳、1歳）の5人家族。1年半前にハウスメーカーで4LDKの注文住宅を建てました。

【実際の写真】厚め＆ストッパー使いでずれない！

まだ子どもが小さいため、1日のほとんどをリビング・ダイニングで過ごします。LDKは約22畳のワンフロア空間で、大きな掃き出し窓から光が差し込みます。床や家具の木目が映え、来客にも褒められるお気に入りの空間ですが、同時に日常的な汚れやキズ対策は欠かせません。

そんなわが家が実践している、キレイな状態を長く保つための3つの工夫をご紹介します。

工夫1：ダイニングテーブルは「透明マット」で保護

ダイニングテーブルには、ホームセンターで購入した透明のテーブルマットを敷きました。

マットはテーブルの大きさに合わせて簡単にハサミでカットできます。透明なので、ダイニングテーブルの見た目の印象が大きく変わらないのが魅力。

厚みのあるタイプを選んだことでずれにくく、さらにテーブルクロスストッパーで固定して安定感を高めています。

水や油汚れはもちろん、子どものお絵描きや工作をする際の汚れも、マットの上ならサッとふくだけ。食事のあとの片づけも、とてもラクになりました。

設置してから1年半が経ち、テーブルマットについたたくさんの汚れやキズを見ると、「敷いておいて本当によかった〜」と実感しています。

工夫2：ダイニング下も「マット」で汚れ＆キズ防止

ダイニングの床は、食べこぼしや飲み物の飛びはねで汚れやすく、イスの出し入れでキズもつきやすい場所。わが家では、ダイニングテーブルとイスの下に薄手のフロアマットを敷いて、日々の掃除をしやすく、キズをつきにくくしています。

取り入れたのは、床材の雰囲気を壊さない透明のマット。太陽の光が差してもマットだけが目立つことはなく、空間に統一感が保てています。

さらに、イスを引くときにできやすい擦れ跡の防止にも効果的です。

床材を直接キズつける心配が減り、気がねなくイスを動かせるようになりました。薄手なので、足をかけてめくれることも少なく、つまずきにくい点もポイントです。

工夫3：リビングは厚めの「プレイマット」で快適に

家族が集まるリビングは、座ったり遊んだりと動きが多く、床への負担も気になります。そこで選んだのは、防水仕様でクッション性の高いプレイマット。

食べこぼしはもちろん、子どものおもらしや落書きも、マットの上なら軽く水ぶきするだけでキレイになります。ラグのように洗濯の負担がない点も、ズボラな筆者にとっては大助かりです。

また、わが家はソファを置いていませんが、マットにほどよい厚みがあることで、そのまま座っても体が痛くなりにくく、心地よさから子どもがお昼寝をしてしまうことも。

大人はストレッチや体操をする場所としても活用しています。ヨガマットを広げたり片付けたりする手間がいらず、思い立ったときにすぐ体を動かせる点がお気に入りです。

わが家で実践している、床をキレイに保つためにしている工夫を紹介しました。

毎日のちょっとした汚れやキズも、あらかじめ対策しておけば、負担が減り、掃除もラクになります。空間になじむ保護アイテムをさりげなく取り入れることで、気負わずキレイをキープできています。