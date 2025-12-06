ボクシングの元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏はＹｏｕＴｕｂｅ「トカちゃんねる」で狄斉賢瓩虜８紊砲弔い銅茲蠑紊欧拭

１１月のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、那須川天心（２７＝帝拳）が井上拓真（２９＝大橋）に判定０―３で完敗。その那須川に対して、ＷＢＣはフアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）と同級挑戦者決定戦を行う指令を出している。

渡嘉敷氏は「那須川選手、負けても格闘技の世界チャンピオンだったこともあって、名前はしっかりまだ残ってる。人気も残ってると思う」と神童の再起に期待。

ＷＢＣの指令については「（エストラーダは）もう力は落ちてると思います。うまさから言えばエストラーダでしょう。ただ、スピードは那須川選手。パンチはかなり入る。（エストラーダは）止められないんじゃないか。今のエストラーダだったら、通用する」と天心有利の見方を示した。

その上で「那須川選手が勝ったとしたら、また面白い戦いが始まる。この前負けた拓真チャンピオンと戦うことができる」と再戦に期待する一方で、神童の課題も指摘。「天心選手は倒すコツを覚えていない。早く倒せるパンチを完成させないと、拓真選手には勝てないですよ。拓真選手はどんどん入ってきますから。倒せないパンチだったら、前のように入ってきてやられますよ」と断言した。