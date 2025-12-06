大人のオシャレは【LEPSIM】で！ まるっと真似したい♡「こなれコーデ」

大人っぽさは意識したいけれど、おしゃれを自由に楽しむ心も忘れたくない。そんな悩める大人女性は、ぜひ【LEPSIM（レプシィム）】のアイテムを手に取ってみて。どこか遊び心が光るLEPSIMのアイテムを組み合わせたおしゃれスタッフさんによるこなれコーデには、まるっと真似したくなってしまいそうな魅力が満載。大人がお手本にしやすい等身大のコーデ術をお届けします。

ラガートップスで旬のスポーティーテイストを意識

【LEPSIM】〈上から〉「ベロア切り替えラガープルオーバー」\5,990（税込）、「ベロアプリーツスカート」\5,500（税込）

大人コーデにも積極的にスポーティーテイストをMIXさせたい今シーズン。ベロア素材のラガートップスなら、上品さをキープしたままそんなトレンドコーデに挑戦できそうです。オーバーシルエットのトップスには、着膨れ感なくコーデをスマートにまとめてくれそうなナロースカートが好バランス。長めのマキシ丈で着こなして、エレガントなムードを意識してみて。

ドレッシーなスカートをBIGフーディーで親しみやすく

【LEPSIM】〈上から〉「パフエアZIPBIGフーディー」\7,700（税込）、「アソートプリーツスカート」\5,990（税込）

ボリューム感が印象的なビッグシルエットのフーディーは気負わず羽織れそうなのが嬉しいポイント。ドレッシーなアコーディオンプリーツのスカートとならラフさが抑えられ、存在感のある柄スカートを程よくカジュアルダウンさせる役目を担ってくれそうです。ダブルジップデザインは、上下ともに大胆に開ければ手軽に抜け感をプラスできそうなのが嬉しいポイント。

リラクシーな淡色コーデにかっちりコートをオン

【LEPSIM】〈上から〉「ドッキングロングコート」14,300（税込）、「7ゲージ配色リブZIPカーディガン2」\7,700（税込）、「表起毛パンツ」5,990（税込）

高めのスタンドネックとリブ素材が目を引くジップカーディガンに、同系色のイージーパンツを合わせたリラックス感のある大人カジュアルコーデ。かっちりと端正なダブルブレストコートを羽織ることで、部屋着感が払拭されたモードな着こなしへと格上げできそう。モカーキという曖昧な色味も淡色の上下に馴染みがよく、コーデ全体を重く見せずに決まりそう。

技ありレイヤードピースを活かして奥行き感を演出

【LEPSIM】〈上から〉「5ゲージ柄シャギーVカーディガン」\7,700（税込）、「裾アソートレイヤード2」\4,400（税込）、「よく伸びフィットパンツ」\5,500（税込）

ニュアンス柄と凹凸が映えるカーディガンを潔く主役に任命。レイヤードを前提にした技ありトップスをインナーとして仕込めば、裾から見える布帛素材がコーデに繊細な奥行き感を演出し、こなれ度UPを狙えます。上半身に大胆にボリュームを寄せた分、ナチュラルなフレアラインのパンツを合わせて、足元が寂しくならないよう調整を。

writer：かんだちほ