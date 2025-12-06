クリスマス気分高まるぅぅぅ！【スタバ】可愛いベアリスタにほっこり♡「新作グッズ」

11月1日から絶賛販売中の【スターバックス】のホリデーグッズコレクション。クリスマスにぴったりな華やかなグッズの数々は、どれも目移りしてしまう可愛さです。なかでも人気なのが、マスコットキャラクターのべアリスタに関連するアイテム。そこで今回は、可愛いべアリスタが主役の「新作グッズ」を紹介します。

RED CUPが目を引くキュートなオーナメント

「ホリデー2025オーナメントRED CUPベアリスタ」は、スタバのホリデーシーズンを象徴するレッドカップとべアリスタを組み合わせた可愛いオーナメント。クリスマスツリーを飾るオーナメントの1つとして使ったり、インテリアとしてデスクに飾っても可愛いはず。オーナメントは、ほかにもタンブラーやジンジャーブレッドマンもあるので、一緒に飾ると可愛さが倍増しそう。

キュートなべアリスタがメッセージをお届け

華やかなシャンパンゴールドの洋服に身を包んだベアリスタが手に入るのは「ホリデー2025べアリスタメッセージギフト」。べアリスタが持っているカップ型のメッセージカードは、ドリンクチケット付きで、日頃の感謝を伝えたいときのギフトにぴったりです。べアリスタは手持ちのボールチェーンを付ければ、チャームとして使うこともできますよ。

キュートなべアリスタに癒される【スターバックス】の「新作グッズ」。ホリデーシーズンらしい華やかさと特別感のあるアイテムが揃っているので、オンラインストアまたは店頭でぜひチェックしてみて。

