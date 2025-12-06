『べらぼう』残りわずか２話！もう一度逢いたい蔦重のソウルメイト瀬川(小芝風花)、涙腺崩壊の名場面10選【前編】

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」も、残りあと2回。スリリングな展開になりましたが、ファンからは「懐かしい顔ぶれが次々！」「べらぼうらしい『おふざけ』が戻った」などの喜びの声が挙がっています。

そんな中、「もう一度逢いたい」と再登場を望む声が多いのが、花魁・瀬川（小芝風花）です。花の井時代から数々の名シーンで視聴者を泣かせ、白無垢の花魁道中では感動を呼び話題となりました。

前回の第46回「曽我祭の変」で、歌麿（染谷将太）が蔦重に「世の中、好かれたくて役立ちたくててめぇを投げ出すやつがいんだよ。そういう尽くし方をしちまう奴がいんだよ！いい加減分かれよ！このべらぼうが！｣と啖呵を切ってましたね。

瀬川は、べらぼうの前半において、そういう「そういう尽くし方をしちまう奴」の代表だと思います。

「〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、蔦重と瀬川の“夢”から始まりました。蔦重の永遠のソウルメイト・瀬川に「もう一度逢いたい」と願いつつ、SNSでも話題となった心に残る10の名場面を【前編】【後編】に分けて振り返ってみました。

毅然とした姿と眼差しが印象的だった瀬川 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「瀬川になって舞っちゃくんないか」。機転と優しさにキュン

江戸時代中期に実在した名妓、五代目・瀬川。「べらぼう」では蔦重の幼馴染として描かれ、最初の頃は「花の井」と名乗っていました。花魁のときは艶やかな花の井も、蔦重と一緒のときはかけあい漫才のような会話をしていて、“普通の江戸娘”という素顔を見せていましたね。

第2話「吉原細見『嗚呼御江戸』」で、吉原に蔦重が平賀源内（安田顕）を連れてきたときのこと。源内の「ここには瀬川はいないのか…」という呟きから、花魁の瀬川のことを言っているのではなく“亡き恋人で女形役者・瀬川菊之丞（花柳寿楽）に逢いたいのだ”と察知します。

そこで、女形の扮装で源内の座敷に乗り込み「今宵のわっちは「瀬川」でありんす」と名乗ります。そんな彼女に源内は「瀬川になって舞っちゃくんないか」と頼み、花の井は美しい舞を披露します。その姿を眺めながら涙を浮かべる源内。印象的な場面でしたね。

彼女の機転と優しさに感動した源内は、蔦重の仕事を快く引き受けました。花の井が「蔦重へ叶わぬ恋心を抱いている」ことを察知し、彼女の健気な願いに報いたのでしょう。

女形の衣装を着て「瀬川菊之丞」を装い舞う花の井。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

蔦重のためにひと肌脱ぐ漢前な瀬川

第7話「好機到来『籬の花』。新しく売れる『吉原細見』を作る決心をしたものの苦労する蔦重。

細見がバカ売れするのは、有名な花魁の襲名が決まった時と聞いた花の井は、松葉屋の花魁“五代目瀬川”の名を継ぐことを決意し、蔦重に「花の井改瀬川」と書いた紙を渡し「これを細見に掲載するといいよ」と伝えます。

「漢前だな、お前。いつもありがとな」という蔦重に、「吉原を何とかしたいと思ってんのはあんただけはない。だから礼には及ばねえ。」といいます。

「けど…任せたぜ、蔦の重三。」あまりにも花の井が漢前過ぎて、痺れました。

五代目瀬川の名前を書いた細見は大ヒット。そして「新しい瀬川の顔を拝みたい」という客が押しかけ、松葉屋は大繁盛、吉原全体も活気づきます。

けれども、それは、花の井が今以上に“たくさんの客に体を売る”ということ。蔦重を助けるためには躊躇せずに自分を犠牲にする、そして恩着せがましくはないところが、いかにも花の井らしくて切ないかっこよさでした。

「任せたぜ、蔦の重三」漢前な花の井。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

鈍感すぎる蔦重に「ばからしゅうありんす」

第8話「逆襲の『金々先生』」。

「本作りに力を貸してくれるお礼」にと、蔦重が瀬川に本を贈ったときのこと。それは『女重宝記』という、女性が身につける嗜み・知識・教養などが詰まった百科事典のようなものでした。

「お前は身請けされ武家の奥方や商家のお内儀になってほしい。そのとき、女郎は世間知らずだといわれて苦労しないよう読んどくといい」と。

最高に鈍感な蔦重でした。「重三にとって、わっちは女郎なんだね。」としみじみ呟く瀬川。

「吉原に山といる、救ってやりたい女郎のひとり」……寂しげな横顔が胸に刺さりました。

今にも泣きそうな瀬川の表情には気がつかず「おお、とりわけ幸せになって欲しいと思ってるぜ！」とかぶせる鈍感過ぎる蔦重。「ばからしゅうありんす」、涙を堪える瀬川の気持ちが痛いほど伝わってきましたね。

この場面、小芝さん自体も非常に印象的だったとか。

蔦重への恋心が報われるとは思っていない。けれど、彼のために「瀬川」を継いだら客が増え体がキツい。それでも頑張っているのに「ほかの人と一緒になれ」といわれてしまうとは。

“あぁ…報われないな”と、がっくりきてしまったことでしょう。

憂い顔も美しい瀬川 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「心変わりなんてしないだろうね!?」と胸ぐらを掴む

第9話「玉菊燈籠恋の地獄」。

鈍感な蔦重も、瀬川の鳥山検校（市原隼人）との身請けを聞いて、初めて自分の中に瀬川への想いが育っていることを自覚します。身請けを止めたいあまりに、検校を罵り瀬川を怒らせてしまいました。

ようやく、頭を下げ「……行くなよ。頼むから行かねえで」「俺が！お前を幸せにしてえの！」と懇願。

そんな蔦重に、驚き、嬉しさ、喜び、戸惑いさまざまな感情が渦巻いたのか唇が細かく震えている瀬川。

「どうやって」と瀬川に問われ、しどろもどろになった蔦重は「どうにか…」といいますが、「どうにかって何だよ！べらぼうが！」と怒られてしまいます。

“年季明けには”という蔦重に、つかつかと歩み寄り、胸ぐらを掴んで「心変わりなんてしないだろうね!?」と瀬川。「ったりめえだろうよ」「心変わりなんかできっかよ」という蔦重の顔をじっと見つめる瀬川の表情が緩み涙が。そしてふたりで照れ隠しの泣き笑い。

蔦重役の横浜流星さんと瀬川の小芝風花さんの二人だけの演技は心に残りました。ようやく、瀬川の想いが実ったか！と嬉しくなるような場面でしたね。

瀬川は、惚れた蔦重に熱く告白されて袂で涙を抑えて泣く、相手の胸元で泣くとかではなく、まさかの「胸ぐらを掴んで真意を問う」のが、最高にかっこよかった。

あの“胸ぐら掴み”は、小芝さんの「今までの蔦重との関係を考えると、告白されてもこのほうがいい」というアイデアだったそう。ぴったりでしたね。

迫力すらある美しい瀬川の花魁道中 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「馬鹿らしい話…わっちは一生忘れない」という覚悟

一緒になるため、蔦重と瀬川は駆け落ちを計画しました。けれど、一足先に足抜けしたうつせみ（小野花梨）と新之助（井之脇 海）が失敗し、折檻されているところをみて、考えが揺らぎます。

さらに「五代目瀬川という大名跡を継いだ花魁の生き方は、女郎たちの希望になる」と、松葉屋のおかみ・いね（水野美紀）に諭され、鳥山検校の豪勢な身請け話を引き受けることにします。

その決意を伝えるため、蔦重に渡されていた本『心中天網島』（瀬川が大門をでるための通行女手形が挟んであった）を返しました。

「この本、馬鹿らしうありんした……足抜けなんて上手くはずがない」と、本の話をしているように見せかけて“駆け落ちはしない。身請けをする”という覚悟を語ります。

「悪かったな。つまんねえ話すすめちまって」という蔦重に、何を言ってんだ「馬鹿らしくて、面白かったって言ってんだよ。」と返す瀬川。

「この馬鹿らしい話を重三がすすめてくれたこと、きっとわっちは一生忘れないよ」と。一瞬重なる手と手。二人の恋は、あっという間に消えてしまいました。

「この重なった手の温もりも、あんたが駆け落ちを決めたことも、あっちは生涯忘れないよ蔦の重三。」 心の中で、きっとそう語りかけていたことでしょう。もう後戻りはしないという、毅然とした覚悟を感じる切ない場面でした。

「きっとわっちは一生忘れないよ」重なり合う手。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

小さい思い出のカケラを大切に生きていく

瀬川が、何かにつけて読んでいた『塩売文太物語』。子供の時に初めて蔦重から貰った本です。内容は、主人公の娘が苦労はしても最後に好きな男性と結ばれるハッピーエンド。

花魁稼業は、華やかそうに見えても体を売るつらい商売。時には乱暴で嫌な客に抱かれなければならないこともあります。

そんな日々、“いつか大好きな蔦重と一緒になれたらいいのにな”と夢を見て、心の拠り所にしていたのでしょう。

漢前できっぷがよくて優しい瀬川。江戸っ子らしい“おきゃんな娘”という顔と、花魁になった時の凄みすら感じる美しい顔の対比がお見事でした。

【後編】に続きます。