グラビアアイドルの丸山りさが2日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。クリスマスデートをイメージしたグラビアを披露した。



【写真】毛穴まで見えちゃう!? グラマラスに大接近した大胆カット

同号で丸山は、自身が思う“理想のクリスマスデート”を再現したグラビアを披露。自慢のグラマラスボディを存分に見せつけるランジェリーカットが公開された。独占インタビューも収録され、幼少期の天才エピソードや恋人に求める条件などについて語っている。



丸山本人のインスタグラムでも「週刊FLASHさんにて、5Pグラビア+インタビュー掲載していただいています『好きな人がいたら、こんなふうに甘えたいな』って妄想全開で撮ったよ～！クリスマス気分でいっぱい甘えてるりさまるを見てね」とアピール。さらに「iPhoneノーマルカメラ 毛穴まで見えちゃう高画質」「メイクも最高すぎるからより盛れる」とリボンだけでバストを隠した大胆カットや、グリーンのランジェリーカットなど、撮影のオフショットも投稿していた。



丸山は2024年に「ミスEXMAX24」グランプリ、2025年にはミスFLASH2025を受賞した人気急上昇中のグラビアアイドル。撮影会での“神対応”が人気の秘訣で、グランプリ受賞前は撮影会を年間330日こなしていた。



同号では他にも、伊織もえや高橋凛などもグラビアを披露している。



（よろず～ニュース編集部）