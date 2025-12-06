厳選された新鮮な黒毛和牛を生のまま楽しむ！焼肉台所家渋谷本店「生すき(R)」

「焼肉台所家渋谷本店」にて、日本の伝統料理「すき焼き」の概念を根底から覆す新商品「生すき(R)」(なますき)の提供中です！

安全に「生」で食べられる黒毛和牛を使用した、新感覚のメニュー。

1日先着5食限定で、これまでにない食体験を提供します。

焼肉台所家渋谷本店「生すき(R)」

商品名：生すき(R)

価格：2,560円(税込2,816円)

提供数量：1日先着5食限定

提供場所：焼肉台所家渋谷本店

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-5 島田ビル地下1階

海外からの観光客にも人気の「すき焼き」を、さらに進化させた一品が登場しました。

「生すき」は、その名の通り「焼く」工程がなく、厳選された新鮮な黒毛和牛を生のまま楽しむスタイルです。

渋谷区保健所の正式な許可を得て提供される安心・安全な生肉を使用しており、生肉ならではの風味と食感を堪能できます。

焼かずに食べる「生すき」

特製の割り下と濃厚な卵黄に、とろけるような肉質の黒毛和牛を絡めていただきます。

口の中で広がる極上の甘みと旨みは、焼いた肉とは一線を画す味わいです。

生食肉の提供基準をクリアした最高品質の和牛だからこそ実現できる、至福のハーモニーです。

焼肉台所家渋谷本店

昭和62年創業の、渋谷の歴史を知る老舗焼肉店です。

渋谷区保健所の許可を取得しており、安心安全な牛ユッケ刺しや、今回登場した「生すき」など、肉に本気のメニューが揃います。

1日5食限定という希少なメニューのため、早めの来店がおすすめです。

インバウンド需要にも応える、日本食の新たな挑戦。

「肉の鮮度」を最前線に押し出した、ここでしか味わえないグルメです。

焼肉台所家渋谷本店「生すき(R)」の紹介でした。

