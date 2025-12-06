乃木坂46・遠藤さくら、“マイルール”を明かす「ちょっと恥ずかしくて」
乃木坂46の遠藤さくらが6日放送の『MUSIC FAIR』（フジテレビ系／毎週土曜18時）に出演し、自身が普段から大切にしている“マイルール”を明かした。
【写真】乃木坂46・遠藤さくらの“メガネ姿”
この日の番組では、出演者がこだわりやマイルールを語るトークを展開。遠藤は「私は、家の外にメガネを掛けていかないっていうことを決めていて」と切り出し、「目が悪くて家ではずっとメガネを掛けているんですけど、誰かにメガネ姿を見られるっていうのに少し抵抗があって。外にメガネをしていったことがないので、ずっと一緒に長くいるメンバーでもメガネ姿を見たことないんじゃないかなっていうくらい」と明かした。
これにMCの仲間由紀恵が「皆さん見たことないですか？」とメンバーに尋ねると、梅澤美波らも「ないです」と頷き、遠藤の“プライベートの素顔”を知らない様子。
遠藤はさらに、「おしゃれメガネだったり、衣装で掛けるメガネだったりは全然いいんですけど、プライベートのメガネってなると、自分のオフ姿を見られてるような気がして、ちょっと恥ずかしくて」と、その理由を語っていた。
【写真】乃木坂46・遠藤さくらの“メガネ姿”
この日の番組では、出演者がこだわりやマイルールを語るトークを展開。遠藤は「私は、家の外にメガネを掛けていかないっていうことを決めていて」と切り出し、「目が悪くて家ではずっとメガネを掛けているんですけど、誰かにメガネ姿を見られるっていうのに少し抵抗があって。外にメガネをしていったことがないので、ずっと一緒に長くいるメンバーでもメガネ姿を見たことないんじゃないかなっていうくらい」と明かした。
遠藤はさらに、「おしゃれメガネだったり、衣装で掛けるメガネだったりは全然いいんですけど、プライベートのメガネってなると、自分のオフ姿を見られてるような気がして、ちょっと恥ずかしくて」と、その理由を語っていた。