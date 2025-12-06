ハーバー研究所から、人気お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子さんが親子で出演する縦型ショート動画『#スクワランチャレンジ』が公開されました。

2025年11月28日(金)より、ハーバー公式SNSや特設サイトにて配信中です。

仕事や育児に奮闘する江上さんが、生活の様々なシーンで「スクワラン」を活用する姿を描いた動画です。

ハーバー研究所 縦型ショート動画『#スクワランチャレンジ』

公開日：2025年11月28日(金)

出演：ニッチェ 江上敬子、江上さんのお子さま

配信媒体：ハーバー公式Instagram、YouTube、特設サイト

特設サイトURL：https://www.haba.co.jp/f/h-005009367

「生活の様々なシーンで活躍するスクワランを1日何回使うの！？」をテーマにした企画動画です。

お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子さんが、実際のお子さんと共に親子初共演を果たしました。

仕事や育児に追われる日々の中で、スクワランがどのように役立つのかを、コミカルかつ温かく描いています。

ニッチェ 江上敬子さんコメント

江上さんは撮影を振り返り、「最初はオイルってベタつくイメージがあったけれど、使ってみたら驚くほどサラッとしていた」とコメントしています。

子どもも嫌がらずに使え、全身のケアがこれ一本で済む点に助けられていると語りました。

初めてのお子さんとの共演も、楽しく良い思い出になったそうです。

動画のハイライト

動画では、朝のスキンケアから始まり、子どものケア、仕事の合間など、様々なタイミングでスクワランが登場します。

「#スクワランチャレンジ」として、1日に何回使用できるかに挑戦する様子が楽しめます。

家族みんなで使えるスクワランの魅力が伝わる内容です。

高品位「スクワラン」

ハーバーの高品位「スクワラン」は、天然由来成分を使用した純度99.9％の美容オイルです。

化粧水の後にたった1滴で乳液・クリームの代わりになり、肌の潤いを守ります。

酸化や変質がしにくく、油やけの心配もないため、朝晩問わず安心して使用できます。

顔だけでなく、ボディやヘア、ネイルケアなど全身に使え、赤ちゃんから大人まで年齢・肌質を問わず活用できるアイテムです。

忙しい毎日を支えるシンプルケアのパートナー。

江上さん親子のほっこりする動画とともに、スクワランの万能さをチェックしてみてはいかがになる動画です。

ハーバー研究所「縦型ショート動画『#スクワランチャレンジ』」の紹介でした。

