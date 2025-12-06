ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心投手（ホンダ）が６日、横浜市内で新入団選手発表会に出席。「ハマのチャンス大城」として、遅咲きながらもブレイクすると誓った。

発表会では、仮契約で報道陣の求めに応じて、郷ひろみのようなジャケットプレーも披露した２７歳のオールドルーキーは「あの方（チャンス大城）も下積み生活があった中で、諦めずにやってブレイクされたと思う。僕自身も５年間、社会人で２年半ほどけがをしていて、ちょっと重なる部分があると思っていまして。この年齢でプロに選ばれましたので、２７歳で売れるぞという意味でチャンス大城さんの名前を出させていただきました」と明かした。

また高校まではしゃべることが得意ではなかったといい、桐蔭横浜大在学時に始めたアルバイトが転機となったという。「牛丼屋やスーパーマーケットの総菜売り場とかでアルバイトしていました。値引きの時間になったら店内放送とかしますし、はっきりとしゃべらないと店長に声が小さいと言われたり。店頭に出たとき、お客さんが商品を持っているけど値引きを言い出しにくかったら『値引きしますよ』という風に声かけたりとか。そういうところは今に生きているかな」と語った。

背番号はかつて工藤公康さんが背負った４７に決定。左腕は「体のケアや技術、野球がうまくなるために時間とお金を惜しまない選手と認識している。そういう投手になれるようにお金や時間をかけていきたい」と意気込んだ。