アートを通じて古平町の魅力を発信！道の駅「ふるびらたらこミュージアム」デザインコンペ

北海道古平郡古平町の道の駅「ふるびらたらこミュージアム」にて、第2回となるデザインコンペ「Taraco Museum Art Competition」が開催されています。

「〜未来にふれる、たらこのアート〜」を副題に、独創的な作品を募集中です。

古平町の象徴である「たらこ」を、アート的な視点から表現するユニークな企画です。

道の駅「ふるびらたらこミュージアム」デザインコンペ

コンペ名称：デザインコンペ「Taraco Museum Art Competition」〜未来にふれる、たらこのアート〜

一次審査(アイデア応募)期間：2025年11月25日〜2026年1月13日予定

二次審査(作品提出)期間：2026年1月27日〜2026年3月31日予定

入賞作品発表：2026年4月15日(道の駅公式Webサイト・Instagramにて)

展示開始：2026年4月15日〜(終了日未定)

今回のテーマは「この世界がたらこだったら、どんな物語が生まれる？」です。

道の駅ふるびらたらこミュージアムを舞台に、たらこをモチーフにした新しい世界観や生活、情景を自由に表現した作品を募集しています。

2024年に実施された第1回コンペでは「たらことくちびる」をテーマに多くの作品が集まり、館内に展示されて好評を博しました。

これを受け、待望の第2回開催が実現しました。

入賞作品は館内に展示

選ばれた入賞作品は、2026年4月より道の駅「ふるびらたらこミュージアム」の館内に展示されます。

来場者が直接作品を鑑賞できる貴重な機会です。

アートを通じて古平町の魅力を発信し、人と地域が自然につながる体験が提供されます。

応募要項や作品規格などの詳細は、特設サイトをご確認ください。

道の駅「ふるびらたらこミュージアム」について

2025年4月にオープンした、北海道内で129番目となる道の駅です。

古平町の特産品である「たらこ」をテーマにした、日本初の道の駅として注目されています。

所在地：北海道古平郡古平町大字浜町40-4

電話番号：0135-48-8131

営業時間(道の駅)：夏季(4月〜10月) 9:00〜18:00、冬季(11月〜3月) 9:00〜17:00

定休日：年末年始

公式Webサイト：https://www.furubira-tarakomuseum.com/

あなたの想像力で「たらこ」の新しい世界を描いてみませんか。

クリエイターの感性が光る、ユニークなアート作品が集まることが期待されます。

道の駅「ふるびらたらこミュージアム」デザインコンペの紹介でした。

