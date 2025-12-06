３人組ロックバンド、ｄｉｐのベーシスト、ナガタヤスシさんが１１月１４日に死去したことが明らかになった。５日に公式サイトやメンバーのＳＮＳで発表された。

１０月４日に「脳梗塞による入院・治療のため、年内のライブに参加出来なくなりました。ライブをキャンセルし活動休止する事も考えましたが、彼の復帰を待ちながら

サポートミュージシャンを迎えて続けていく事にしました。」と公表されていたが、帰らぬ人となった。

この日、公式Ｘでは「ｄｉｐのベーシストであるナガタヤスシが、１１月１４日午前３時に逝去しました。すでに近親者のみにて葬儀を執り行いましたことをご報告します」とつづられた。

さらに「生前、皆さまから賜りました温かいご声援に心より感謝申し上げます。ツアー中の混乱を避けたかったので公表が遅れました、すみません」と死去から半月後の発表を釈明した。

また「ナガタッチが入院したと最初に聞いた時、もしベースを弾けないような事になったらｄｉｐは解散しようと思いましたがナガタッチが戻る場所を無くさないようにと鈴木淳をサポートに迎えてツアーを敢行し、今後も活動を続け、帰ってきたらアルバムをレコーディングしようと思っていました。ベースが弾けなくてもＤＪでも良かった。ｄｉｐにあるロックな部分はナガタッチに負うところが大きかった。これからもやりたい事が沢山あった。本当に残念です」と早すぎる別れを惜しんだ。

「ｄｉｐは続けます。続けていかねばならないと思っています。ナガタッチの四十九日は来年１月１日です。新年の祝いとともに故人を偲んでいただければ幸いです」とナガタさんへの追悼を呼びかけた。

ｄｉｐはナガタさんと、ギター＆ボーカルのヤマジカズヒデ、ドラムのナカニシノリユキのスリーピースバンド。１９９１年に結成された。自身のライブのほか、戸川純のバックバンドなども務めるなど、実力に定評がある。

書き込みに対しては、「残念です。寂しいです。」「天国でもカッコいいベース弾いてください」などの声が寄せられた。