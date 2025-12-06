C大阪の森島寛晃会長（53）が森保ジャパンにエールを送った。6日の2026年サッカー北中米W杯の組み合わせ抽選でチュニジアと同組になったことでコメントしたもの。チュニジアとは2002年日韓W杯以来の対戦となり、森島氏はC大阪のホームスタジアムの長居で先制ゴールを決める快挙を成し遂げた。

「チュニジアに決まって、あの試合を思い出しましたわ」と森島氏。0―0の後半2分に相手DFのクリアミスを拾って先制点を決めた。「よく間違って“ダイビングヘッド、凄かったですね”と言われるんですが、あれはヒデ（中田英寿）なんで。僕は相手のパスを足で決めました」と笑った。森島氏は1998年フランス大会に続いてのW杯選出で「前回大会よりも思い切ってやってやろうとしていたのが結果につながった。今回の日本代表も前回大会からのメンバーが多いので期待できるのではないでしょうか」と続けた。

注目の選手は「そりゃあ南野選手に瀬古選手。北野選手もこの前選ばれましたから」とC大阪会長の顔に戻ってクラブアカデミー出身選手の活躍を思い描いていた。