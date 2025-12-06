赤ちゃんがお昼寝をしていたら、ワンコもベビークッションの上に乗ってきて…？ワンコが赤ちゃんと一緒に寝たがる様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「可愛すぎる」「好きなんだね」といった声が寄せられています。

赤ちゃんと一緒に寝たいワンコ

TikTokアカウント「konbu___1121」に投稿されたのは、ボストンテリアの「こんぶ」ちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日常です。ある日、赤ちゃんがベビークッションでお昼寝をしていたら、こんぶちゃんが近づいてきたそう。

そしてこんぶちゃんは赤ちゃんを起こさないよう気遣いながら、そ～っとベビークッションの上へ。2人で並んでお昼寝するにはクッションは少し小さいですが、どうしても赤ちゃんと一緒に寝たいようです。可愛くて愛を感じる行動に、思わず頬が緩みます。

狭くても離れない！

横になってくつろげるほどクッションのスペースが余っていないので、とりあえず赤ちゃんのお顔の横に座ってみるこんぶちゃん。するとこんぶちゃんの体が、赤ちゃんのお顔にピタッとくっついたそう。

2人が仲良くくっついている姿はとても可愛いですが、赤ちゃんは圧迫感が不快だったようで、「狭いよ！どいて～」と訴えるようにお顔をしかめたり背けたりしたそう。

しかしそれでもこんぶちゃんは、その場から動こうとしなかったとか。もしかしたら「私はお姉さんだから、そばにいて赤ちゃんを守ってあげなくちゃ」と使命感に燃えているのかもしれませんね。

愛にあふれた光景にほっこり

このままでは赤ちゃんはぐずり出してしまうかと思いきや、こんぶちゃんが寄り添っているうちに気持ち良さそうに眠り始めたそう。窮屈さが気にならなくなるほど、こんぶちゃんの温もりや滑らかな被毛の触り心地は癒し効果抜群だったようです。

そしてこんぶちゃんも赤ちゃんにくっついて座ったまま、幸せそうにウトウトしていたとのこと。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い甘えん坊」「守ってる」「すっかりお姉ちゃんだね」「赤ちゃんも安心して良い夢見れるね」といったコメントが寄せられています。

こんぶちゃんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「konbu___1121」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「konbu___1121」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。